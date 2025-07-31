В "Лужниках" пройдет Фестиваль детства

Для юных гостей откроют уникальную спортивную площадку.

В олимпийском комплексе «Лужники» с 1 по 3 августа пройдет Фестиваль детства. Мероприятие запланировано в рамках большого спортивного фестиваля «Москва 2030. Спорт. Человек будущего». Юных гости смогут посетить уникальную детскую спортивную площадку с полосой препятствий, батутами и гигантской дженгой. Желающие смогут поиграть там в баскетбол, пострелять из большой рогатки и нанести аквагрим.

Торжественное открытие фестиваля пройдет в пятницу, 1 августа, с 14:00 до 15:00. В субботу, 2 августа, в Южном спортивном центре на встречу с ребятами придет популярный блогер Влад Глент, который рассказывает в своем канале про мобильные и компьютерные игры. Участники фестиваля смогут пообщаться с ним, задать вопросы, получить автограф и принять участие в челленджах. Регистрация не требуется, вход по живой очереди.

В рамках фестиваля также запланировано открытие новой многофункциональной спортивной площадки для детей. Ее необычность в том, что каждую неделю с 1 августа до 14 сентября ее будут трансформировать под новый вид спорта – баскетбол, тактическую стрельбу, футбол, регби, джаст-денс.

Напомним, что с 1 августа по 14 сентября олимпийский комплекс «Лужники» станет главной площадкой для спортсменов и любителей активного образа жизни в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Здесь покажут достижения российского спорта и новые технологии. Гостей ждут сотни ярких мероприятий, среди которых мастер-классы звезд с автограф-сессиями, турниры, чемпионаты, диджей-сеты и тренировки на свежем воздухе.

В ближайшие полтора месяца в «Лужниках» будет работать 19 тематических площадок. Среди них многофункциональное пространство, игровая арена будущего, фитнес-центр, экстрим-парк и зона для фиджитал-хоккея. Главная сцена станет местом не только для концертов, но и для групповых тренировок с кавер-группами по зумбе, фитроку и роуп-скиппингу. По пятницам и выходным здесь выступят известные музыкальные исполнители. Подробную программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте.

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