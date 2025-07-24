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Москвичи проголосуют за лучшие маршруты для прогулок с питомцами

Москвичи проголосуют за лучшие маршруты для прогулок с питомцами
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Варианты разработал знаменитый дрессировщик Дмитрий Куклачев.

Многие москвичи с удовольствием используют теплое время года для активных и длительных прогулок на свежем воздухе со своими домашними питомцами. Этому способствует развивающаяся сеть специально оборудованных площадок для выгула собак, созданных в рамках проекта «Питомцы в Москве». Свою подборку удобных и интересных маршрутов для горожан с четвероногими друзьями представил знаменитый дрессировщик, заслуженный артист России, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев. Москвичи могут оценить предложенные варианты, проголосовав на портале «Активный гражданин».

На выбор предлагается несколько маршрутов. Часть из них подойдет не только для владельцев собак, но даже кошек и других питомцев, которых можно взять с собой на прогулку в переноске или рюкзаке, чтобы вместе провести время на природе.

Любители долгих прогулок могут отправиться со своими четвероногими любимцами в парк «Яуза». Здесь можно пройтись по длинным пешеходным маршрутам вдоль реки, поиграть с собакой на специально оборудованной площадке или устроить пробежку по экотропам, а с кошкой – посидеть на лавочке в тенистой аллее, погулять по тихим уголкам парка или провести пикник. Кстати, именно здесь находится один из крупнейших столичных кинологических парков площадью 1,3 гектара, где можно заняться самостоятельной отработкой команд или взять уроки у кинолога.

Другой вариант – парк «Ходынское поле», где до конца лета будет работать арт-павильон «Домашние животные» проекта «Сделано в Москве». Внешне он выглядит как огромная собака. В нем посетителям предлагают принять участие в мастер-классах, проверить зрение питомца, приобрести для него игрушку, изготовленную столичными компаниями, или воспользоваться услугами грумера. Уходовые процедуры рассчитаны и на собак, и на кошек.

Еще одно подходящее место для совместного отдыха с животными – природно-исторический парк «Измайловский». Желающие могут пройтись по дорожкам парка и заглянуть на территорию усадьбы Измайлово: здесь просторно и прохладно даже в солнечный день. Дополнит маршрут посещение площадки для выгула на Сиреневом бульваре. Там есть вход с тамбуром и двойными воротами, современные снаряды для тренировки координации и выносливости животных.

Описание этих и других маршрутов пользователи найдут в разделе «Подробнее» на странице голосования.

За участие в голосовании активные граждане получают баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы.

Шоу-бизнес в Telegram

24 июля 2025, 14:58
Фото: mos.ru
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