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Среда 23 июля

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Территорию "Лужников" украсят уникальные арт-объекты

Территорию "Лужников" украсят уникальные арт-объекты
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Яркие инсталляции установят в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

В августе территория спорткомплекса «Лужники» станет площадкой фестиваля городского хозяйства, который пройдет в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Мероприятия запланированы в зоне «Подкова» у входного павильона 1а и на центральной аллее, ведущей к Большой спортивной арене. Фестивальные площадки будут радовать посетителей необычными арт-объектами.

В зоне «Подкова» откроется выставка «КГХ будущего» в крытом затемненном павильоне с картинами, созданными при помощи искусственного интеллекта в стилистике знаменитых русских художников. На большом уличном экране будут показывать ролики о работе городских служб, а в выходные и праздничные дни – демонстрировать советские фильмы о столице. Для удобства гостей у экрана установят амфитеатр.

Сделать красочные фотографии посетители фестиваля смогут возле композиций «Цветущий город КГХ» в виде огромных растений и «Каменный цветок» в форме одноименного исторического фонтана ВДНХ. Там также можно будет узнать о том, как городские службы заботятся о фонтанах столицы.

Кроме этого, на площадке фестиваля установят композицию «Цветы Москвы» в виде гигантских раскрывающихся петуний. Они будут освещать пространство в темное время суток. Дизайнеры не случайно использовали образ этого растения. Петунии часто украшают столичные цветники. Также часто в городе можно увидеть тюльпаны, виолы, бегонии, астры, астильбы, шалфей и другие цветы – в общей сложности в городе высаживают более 120 видов однолетников.

Макет городского водоема после реабилитации позволит посетителям форума-фестиваля узнать, как устроены подобные объекты и как растения помогают в их очистке. С помощью композиции в виде аквариума из прозрачного акрила будут продемонстрированы все основные элементы городского водоема: дно, береговая полоса, зона биоплато и водные растения. В воде можно будет увидеть настоящих декоративных рыб: карпов кои, комет и бестеров разных видов.

Все эти яркие инсталляции напомнят москвичам и туристам о ежедневном труде специалистов, которые заботятся о чистоте и красоте города.

Масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет в рамках проекта «Лето в Москве» с 1 августа по 14 сентября на десятках городских площадок.

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23 июля 2025, 15:06
Фото: mos.ru
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