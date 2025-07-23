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Узнать тайны старого Арбата смогут гости фестиваля "Усадьбы Москвы"

Узнать тайны старого Арбата смогут гости фестиваля "Усадьбы Москвы"
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Выполняя задания нового квеста, участники совершат путешествие по старым арбатским усадьбам.

В рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» стартовала новая городская мультимедийно-интерактивная экскурсия в формате квеста-прогулки «Тайны старого Арбата, или Ключи от города». Участникам предстоит найти ключи от города, спрятанные в центре столицы во время нашествия Наполеона. Квест бесплатный, принять в нем участие могут все желающие, в том числе семьи с детьми.

По легенде потомственному антиквару, в роли которого выступает народный артист России Эммануил Виторган, потребовалась помощь. Ему нужно разгадать тайну старинного медальона, который приведет к исчезнувшим ключам от города. Выполняя задания, участники отправятся в путешествие по усадебному кластеру Арбата. Во время прогулки им предстоит не только узнать историю московских усадеб и их владельцев, но и решить увлекательные задачи: восстановить аромат загадочных духов, расшифровать криптографию на старинном пресс-папье, найти «зазеркальный» тайник.

Экскурсия пройдет через восемь усадеб: Дом Пашкова, особняк Арсения Морозова, Мемориальную квартиру А.С. Пушкина (особняк семьи Хитрово), усадьбу Талызиных – Толстых (дом Гоголя), Мемориальный музей А.Н. Скрябина и другие исторические достопримечательности.

Квест будет проводиться как офлайн (до 30 октября), так и онлайн (до 30 ноября). Участникам, которые выберут первый вариант, выдадут памятный подарок за прохождение игры в туристско-информационном центре на Тверской площади.

Гостям фестиваля «Усадьбы Москвы», который проходит в рамках масштабного проекта «Лето в Москве», доступны и другие квесты с использованием мультимедийных технологий. В частности, жители и гости столицы могут погрузиться в историю Басманного района, отправившись на экскурсию-квест «Яков Брюс: в поисках утерянной книги». Участникам предстоит разгадать тайну старинного манускрипта легендарного сподвижника Петра I. Распутать детективную историю можно в квесте «Хамовники: хроники пропавшего репортера». Роль главного героя игры, светского репортера 19 века, исполняет актер и телеведущий Арсений Попов.

Каждая игра рассчитана на два – три часа пешей прогулки по одному из исторических районов Москвы.

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23 июля 2025, 14:46
Фото: mos.ru
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