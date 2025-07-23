Турнир по юкигассену и экскурсия на "Аллею звезд": что ждет юных москвичей с 23 по 27 июля

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Он проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении ПугачевойОн проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человекомНевосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком "Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной

Лента новостей

Среда 23 июля

14:20Турнир по юкигассену и экскурсия на "Аллею звезд": что ждет юных москвичей с 23 по 27 июля 13:51В Улан-Удэ приступили к ликвидации опасного фенольного отстойника 13:49В храме Живоначальной Троицы в Кожевниках начали восстанавливать белокаменный декор 13:42Футбольная общественность потрясена: ушел из жизни выдающийся защитник 12:52Судейский кошмар на Лукойл Арене: как Казарцев испортил матч Спартак – Динамо Махачкала 12:38Сергей Собянин рассказал, как резиденты технопарков помогают участникам СВО 11:58Мир скорбит: ушел из жизни легенда футбола, выигравший Кубок европейских чемпионов 11:40В Москве привели в порядок 37 домов в стиле постконструктивизма 11:34Вернуть образ Суворова в современную культуру поможет творческий конкурс 11:03Ваша жизнь не будет прежней: 10 гениальных фраз Омара Хайяма, которые нужно знать каждому 10:57Флигель усадьбы Шаляпина признан объектом культурного наследия Москвы 10:34"Открытый микрофон" на Сретенском бульваре приглашает москвичей на интересные дискуссии 10:01Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен 04:41Тест: “Мастер перевоплощений”. Угадай актера по трем его разным ролям 00:07День Антония Громоносца: 7 опасных запретов 23 июля 2025, которые нельзя нарушать 22:02Куда сходить в Москве: афиша с 23 июля по 1 августа 21:38Большая утрата для шоу-бизнеса: легендарный певец скончался после прощального концерта 20:50Увидеть невидимое: как оптические иллюзии раскрывают новые цвета 18:47"Положительная динамика": что говорят врачи о состоянии Тиграна Кеосаяна 16:23Ушел из жизни прославленный футболист, двукратный обладатель Кубка Чемпионов 16:18Если бы мы знали это раньше, никогда бы не обижались: древнее поверье о том, как обида крадет удачу 15:50Ушел из жизни великий футболист, участник чемпионата мира 15:02Какой бренд лучший? Теперь решаешь ты – Клео.ру запустил народные рейтинги 14:57 Невосполнимая утрата: внезапно оборвалась жизнь звезды Голливуда 13:55Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист 13:36"Я уже вся потекла": взмокшая Бузова в трусах со стразами довела народ до экстаза 13:11Финансовый гороскоп на 21–27 июля 2025 года 11:57Не SHAMAN: продюсер Матвиенко огласил имя фаворита конкурса "Интервидение" 11:44Траур в королевской семье: трагически погасла жизнь всеобщей любимицы 11:27Варенье-пятиминутка из малины: тот самый бабушкин рецепт, который получается всегда 10:21Не стало легендарной звезды "Служебного романа" – еще одна потеря для человечества 09:51Трагедия на трассе: мотоспорт потерял восходящую 17-летнюю звезду 04:43Тест: “Кто вы по профессии?” – угадай специальность героя советского кино 00:29Об этом нужно молчать 22 июля 2025 года, что не привлечь зависть и сглаз 20:46Отгадайте советский фильм по описанию места действия 19:49Сократ знал, что такое настоящая бедность: его слова актуальны и сегодня 18:17Это знал еще Нострадамус: самый плохой сценарий, который может быть у планеты 17:18Какое лучшее время для чашки кофе, чтобы получить максимум пользы 16:16Невидимая угроза, покорившая антивирусы 16:09"Я его люблю": светская львица Шелягова разоткровенничалась о связи с Киркоровым 15:50Жители 106 старых домов в 10 округах столицы стали обладателями новых квартир по реновации в 2025 году 15:33Какие знаки зодиака больше всего любят тратить деньги? 15:24Электробусы российского производства перевозят миллион москвичей в сутки 15:01Мир потерял еще одного талантливого режиссера 14:53Скончалась знаменитая актриса: российская сцена осиротела вмиг 14:51Участниками проекта "Мой спортивный район" стали 60 тысяч москвичей 14:29Салат на шпажках и вареники с киви: чему учат юных москвичей на рыбных рынках столицы 14:10В Москве назвали самые вовлеченные в проект "Время возможностей" районы 13:49Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин 13:40Невосполнимая утрата для театра и кино: ушел из жизни талантливый актер
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Турнир по юкигассену и экскурсия на "Аллею звезд": что ждет юных москвичей с 23 по 27 июля

Турнир по юкигассену и экскурсия на "Аллею звезд": что ждет юных москвичей с 23 по 27 июля
43

В рамках "Лета в Москве" для детей подготовили множество разнообразных мероприятий.

Провести время весело, активно и с пользой юным жителям столицы помогает проект «Лето в Москве». В период 23 – 27 июля ребята и их родители могут посетить мастер-классы по растениеводству, поучаствовать в спортивных тренировках под руководством чемпионов, сходить на экскурсию и присоединиться к другим событиям.

Так, 24 июля в 15:00 родителей с детьми от шести лет приглашают посетить Киностудию Горького на улице Сергея Эйзенштейна, дом 8, строение 1. Гостям расскажут о кинематографе и кинопрофессиях, проведут по скверу с «Аллеей звезд», покажут костюмы и реквизит из фильмов «Морозко», «Семнадцать мгновений весны», «Юность Петра» и других культовых кинолент.

День тигра можно будет отметить 26 июля в Государственном Дарвиновском музее. Посетителей ждет квест по экспозиции, который раскроет, как полоски помогают животным выживать в дикой природе. На выставке в переходе между зданиями музея можно познакомиться с природой Приморского края и ее главным символом – амурским тигром. Кроме того, гости смогут нанести аквагрим, создать авторский шопер, проверить знания в викторине и посоревноваться в настольной игре, посвященной уссурийскому тигру.

Интересную программу подготовили в художественной мастерской на Страстном бульваре. На этой неделе юных гостей научат создавать цветочный пейзаж в технике чигири-э, коллажи в технике журнальной живописи, картины в технике абстрактной живописи и др. Театрализованные чтения классической и современной детской литературы проекта «Хорошо читать!» пройдут в субботу, 26 июля, в 13:00 на Сретенском бульваре. В них примут участие профессиональные артисты.

Пострелять из лука и принять участие в турнире по современным боям на мечах приглашают 26 июля с 16:00 до 20:00 в парке «Академический» (улица Дмитрия Ульянова, владение 9а, строение 1) и 27 июля с 11:00 до 15:00 на бульваре Генерала Карбышева (дом 12). Бесплатные тренировки для взрослых и детей проведут в семейном центре здорового спорта по адресу: проезд Березовой Рощи, дом 12. До 31 августа с 10:00 до 20:00 там можно развить не только силу и выносливость, но и внимание, память и аналитическое мышление.

Более подробную программу мероприятий на этих и других площадках «Лета в Москве» можно посмотреть на сайте проекта.

Шоу-бизнес в Telegram

23 июля 2025, 14:20
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В храме Живоначальной Троицы в Кожевниках начали восстанавливать белокаменный декор

В храме Живоначальной Троицы в Кожевниках начали восстанавливать белокаменный декор
Церковь по адресу: 2-й Кожевнический переулок, дом 6 имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Реставрация храма Живоначальной Троицы в Кожевниках продолжается.

В Москве привели в порядок 37 домов в стиле постконструктивизма

В Москве привели в порядок 37 домов в стиле постконструктивизма
Программа капитального ремонта уникальных многоквартирных домов реализуется в столице уже 10 лет. Москва бережно относится к своему историческому наследию, в том числе сохранению архитектурного облика.

Флигель усадьбы Шаляпина признан объектом культурного наследия Москвы

Флигель усадьбы Шаляпина признан объектом культурного наследия Москвы
Особняк был свидетелем роста популярности певца в начале прошлого века. Флигель усадьбы Федора Шаляпина пополнил перечень объектов культурного наследия столицы.

"Открытый микрофон" на Сретенском бульваре приглашает москвичей на интересные дискуссии

"Открытый микрофон" на Сретенском бульваре приглашает москвичей на интересные дискуссии
Любителей чтения ждут встречи с литераторами и киноэкспертами. На площадке «Литературный бульвар», открытой в рамках проекта «Лето в Москве» на Сретенском бульваре, проходит цикл мероприятий «Открытый микрофон».

Жители 106 старых домов в 10 округах столицы стали обладателями новых квартир по реновации в 2025 году

Жители 106 старых домов в 10 округах столицы стали обладателями новых квартир по реновации в 2025 году
Расселенные дома демонтируют, а на освободившихся участках возведут новые здания или объекты инфраструктуры. В первом полугодии 2025 года договоры на комфортное жилье в столичных новостройках по программе реновации заключили жители 106 старых домов, расположенных в десяти округах города.

Выбор читателей

21/07ПндМир потерял еще одного талантливого режиссера 22/07ВтрНе стало легендарной звезды "Служебного романа" – еще одна потеря для человечества 22/07ВтрМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист 22/07ВтрТраур в королевской семье: трагически погасла жизнь всеобщей любимицы 22/07ВтрБольшая утрата для шоу-бизнеса: легендарный певец скончался после прощального концерта 22/07ВтрТест: “Кто вы по профессии?” – угадай специальность героя советского кино