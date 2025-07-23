Турнир по юкигассену и экскурсия на "Аллею звезд": что ждет юных москвичей с 23 по 27 июля

В рамках "Лета в Москве" для детей подготовили множество разнообразных мероприятий.

Провести время весело, активно и с пользой юным жителям столицы помогает проект «Лето в Москве». В период 23 – 27 июля ребята и их родители могут посетить мастер-классы по растениеводству, поучаствовать в спортивных тренировках под руководством чемпионов, сходить на экскурсию и присоединиться к другим событиям.

Так, 24 июля в 15:00 родителей с детьми от шести лет приглашают посетить Киностудию Горького на улице Сергея Эйзенштейна, дом 8, строение 1. Гостям расскажут о кинематографе и кинопрофессиях, проведут по скверу с «Аллеей звезд», покажут костюмы и реквизит из фильмов «Морозко», «Семнадцать мгновений весны», «Юность Петра» и других культовых кинолент.

День тигра можно будет отметить 26 июля в Государственном Дарвиновском музее. Посетителей ждет квест по экспозиции, который раскроет, как полоски помогают животным выживать в дикой природе. На выставке в переходе между зданиями музея можно познакомиться с природой Приморского края и ее главным символом – амурским тигром. Кроме того, гости смогут нанести аквагрим, создать авторский шопер, проверить знания в викторине и посоревноваться в настольной игре, посвященной уссурийскому тигру.

Интересную программу подготовили в художественной мастерской на Страстном бульваре. На этой неделе юных гостей научат создавать цветочный пейзаж в технике чигири-э, коллажи в технике журнальной живописи, картины в технике абстрактной живописи и др. Театрализованные чтения классической и современной детской литературы проекта «Хорошо читать!» пройдут в субботу, 26 июля, в 13:00 на Сретенском бульваре. В них примут участие профессиональные артисты.

Пострелять из лука и принять участие в турнире по современным боям на мечах приглашают 26 июля с 16:00 до 20:00 в парке «Академический» (улица Дмитрия Ульянова, владение 9а, строение 1) и 27 июля с 11:00 до 15:00 на бульваре Генерала Карбышева (дом 12). Бесплатные тренировки для взрослых и детей проведут в семейном центре здорового спорта по адресу: проезд Березовой Рощи, дом 12. До 31 августа с 10:00 до 20:00 там можно развить не только силу и выносливость, но и внимание, память и аналитическое мышление.

Более подробную программу мероприятий на этих и других площадках «Лета в Москве» можно посмотреть на сайте проекта.