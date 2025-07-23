В храме Живоначальной Троицы в Кожевниках начали восстанавливать белокаменный декор

Церковь по адресу: 2-й Кожевнический переулок, дом 6 имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Реставрация храма Живоначальной Троицы в Кожевниках продолжается. В настоящее время специалисты приступили к реставрации белокаменного декора, украшающего постройку. Лепные фризы, карнизы, колонны коринфского ордера – все это бережно расчистят и восстановят.

Церковь Живоначальной Троицы в Кожевниках представляет собой яркий образец московского барокко. Известно, что приходская церковь на территории Кожевенной слободы существовала еще в первой половине XVII века. Предположительно, автором проекта колокольни был Иван Зарудный — знаменитый скульптор, живописец и резчик по камню. Впоследствии храм неоднократно перестраивался. Так, между колокольней и четвериком появилась трапезная с двумя приделами, а в период с 1767 по 1772 год велось строительство галереи колокольни. Московский пожар 1812 года практически не затронул церковь.

В 1935 году храм закрыли. В последующие годы здесь располагались склады и жилые помещения, а затем мастерские Всесоюзного производственного научно-реставрационного комбината Министерства культуры СССР.

Реставрация памятника архитектуры началась в 2024 году. Специалисты выполнили работы по золочению крестов, куполов и слуховых окон церкви, а также привели в порядок кровлю колокольни. Сейчас фасады, а также кирпичная кладка в ярусе звона уже расчищены от поздних слоев штукатурки и краски. Предстоит провести реставрацию деревянных балок и яруса звона, карнизов и подоконников колокольни, а также изготовить и установить оконные блоки.

В настоящее время ведется реставрация фасадов здания. Специалисты проводят работы по вычинке кирпичной кладки и очистке белокаменных деталей: колонн коринфского ордера, карнизов, лучковых фронтонов с барельефными изображениями, лепных фризов, поясов, вставок, головок ангелов. Также реставраторы-скульпторы приступили к восстановлению утраченных белокаменных деталей на фасаде колокольни. Все работы проводятся на основании согласованного проекта, выданного разрешения и под контролем экспертов столичного Департамента культурного наследия.