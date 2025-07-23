Флигель усадьбы Шаляпина признан объектом культурного наследия Москвы

Особняк был свидетелем роста популярности певца в начале прошлого века.

Флигель усадьбы Федора Шаляпина пополнил перечень объектов культурного наследия столицы. Особняк, построенный в XIX веке, расположен на Новинском бульваре и неразрывно связан с жизнью и творчеством выдающегося русского певца.

Усадьба на Новинском бульваре (дом 25–27, строение 7) стала первым собственным домом Шаляпина в Москве. Он приобрел ее в 1910 году в возрасте 37 лет и прожил здесь 12 лет, на которые пришлись расцвет его таланта и появление всемирной популярности.

Усадьба включает в себя главный дом, флигель и сад. После покупки благоустройством здания занялась супруга певца. Сюда провели газ, водопровод, телефон, оборудовали ванные комнаты. В ухоженном саду стояли уютные беседки, откуда открывался прекрасный вид на Москву-реку, липовые аллеи дарили тень в жаркие дни, кусты жасмина и сирени, а также цветочные клумбы распространяли нежный аромат. Для Шаляпиных это место стало настоящим семейным гнездом, где комфортно жили и взрослые, и пятеро их детей. Здесь часто бывали известные деятели культуры того времени: Сергей Рахманинов, Леонид Собинов, Максим Горький, Иван Бунин, Константин Коровин, Константин Станиславский и другие. Во флигеле усадьбы в то время размещалась конюшня, а двухэтажная часть сдавалась внаем.

После национализации дом превратился в коммунальное жилье. Лишь в 1978 году здание передали Государственному центральному музею музыкальной культуры имени М.И. Глинки (сейчас – Российский национальный музей музыки). После реставрации здесь открылся Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина. Реставрационные работы по флигелю завершились в 2024 году. Сейчас ведутся работы по сохранению главного дома. На это время во флигель были перемещены ценности из Музея-усадьбы Ф.И. Шаляпина.

Единый государственный реестр объектов культурного наследия пополнили 142 столичных памятника архитектуры. Теперь в нем 3975 исторических зданий и сооружений, все они взяты под государственную охрану. Владельцы и арендаторы помещений обязаны обеспечивать сохранность этих объектов и содержать их в соответствии с утвержденным предметом охраны.