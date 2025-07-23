"Открытый микрофон" на Сретенском бульваре приглашает москвичей на интересные дискуссии

Любителей чтения ждут встречи с литераторами и киноэкспертами.

На площадке «Литературный бульвар», открытой в рамках проекта «Лето в Москве» на Сретенском бульваре, проходит цикл мероприятий «Открытый микрофон». Москвичей и гостей столицы ждут викторины, публичные чтения, обсуждения классических и современных произведений, кинопоказы, встречи с известными прозаиками и экспертами в области кино и литературоведения.

Так, в среду 23 июля в 19:00 состоится дискуссия на тему «Из книги в кино. Экранизации литературных произведений». Участники обсудят, как литературный текст переносят на экран, на примерах экранизаций романов «Джейн Эйр» (1983 и 2011), «Граф Монте-Кристо» (2024), «Мастер и Маргарита» (2005 и 2024), «Отверженные» (2012), «Маленькие женщины» (2019), «Обещания на рассвете» (2017).

30 июля в 18:30 гостям площадки предложат провести ролевое обсуждение книги и пообщаться с писателем, автором произведений «Бог тревоги», «Комната Вагинова» Антоном Секисовым. 28 августа в 19:00 запланирована дискуссия «Книги против кино», а также общение в формате «вопрос – ответ» с известным прозаиком Денисом Банниковым.

Отметим, что «Открытый микрофон» является не только площадкой для литературной дискуссии, но и точкой притяжения для тех, кто хочет поделиться любовью к слову. На бульваре проходят публичные поэтические чтения, где талантливые студенты литературных вузов возвращают городу традицию вслух читать классику. Со сцены звучат отрывки из «Евгения Онегина» и «Грозы», стихи Афанасия Фета, рассказы Антона Чехова и другие произведения русской классики.

Сретенский бульвар также принимает мастерские театрального искусства. Профессиональные педагоги проводят мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи. В частности, 23 и 30 июля с 20:00 до 21:00 желающие могут присоединиться к практическим занятиям, на которых будут работать с классической художественной литературой, улучшать дикцию, осваивать технику подачи текста и учиться удерживать внимание слушателя.

В рамках проекта проводятся мастер-классы. Так, в начале июля прошло занятие Дарьи Мещеряковой по созданию кукольного театра. Ребята делали декорации и кукол по мотивам серии книг А. Доброчасовой «Вовка с хвостиком», а затем рассказывали собственные истории. Авторы самых ярких представлений получили в подарок книги.