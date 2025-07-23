Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Он проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении ПугачевойОн проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человекомНевосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком "Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной

Лента новостей

Среда 23 июля

11:34Вернуть образ Суворова в современную культуру поможет творческий конкурс 11:03Ваша жизнь не будет прежней: 10 гениальных фраз Омара Хайяма, которые нужно знать каждому 10:57Флигель усадьбы Шаляпина признан объектом культурного наследия Москвы 10:34"Открытый микрофон" на Сретенском бульваре приглашает москвичей на интересные дискуссии 10:01Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен 04:41Тест: “Мастер перевоплощений”. Угадай актера по трем его разным ролям 00:07День Антония Громоносца: 7 опасных запретов 23 июля 2025, которые нельзя нарушать 22:02Куда сходить в Москве: афиша с 23 июля по 1 августа 21:38Большая утрата для шоу-бизнеса: легендарный певец скончался после прощального концерта 20:50Увидеть невидимое: как оптические иллюзии раскрывают новые цвета 18:47"Положительная динамика": что говорят врачи о состоянии Тиграна Кеосаяна 16:23Ушел из жизни прославленный футболист, двукратный обладатель Кубка Чемпионов 16:18Если бы мы знали это раньше, никогда бы не обижались: древнее поверье о том, как обида крадет удачу 15:50Ушел из жизни великий футболист, участник чемпионата мира 15:02Какой бренд лучший? Теперь решаешь ты – Клео.ру запустил народные рейтинги 14:57 Невосполнимая утрата: внезапно оборвалась жизнь звезды Голливуда 13:55Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист 13:36"Я уже вся потекла": взмокшая Бузова в трусах со стразами довела народ до экстаза 13:11Финансовый гороскоп на 21–27 июля 2025 года 11:57Не SHAMAN: продюсер Матвиенко огласил имя фаворита конкурса "Интервидение" 11:44Траур в королевской семье: трагически погасла жизнь всеобщей любимицы 11:27Варенье-пятиминутка из малины: тот самый бабушкин рецепт, который получается всегда 10:21Не стало легендарной звезды "Служебного романа" – еще одна потеря для человечества 09:51Трагедия на трассе: мотоспорт потерял восходящую 17-летнюю звезду 04:43Тест: “Кто вы по профессии?” – угадай специальность героя советского кино 00:29Об этом нужно молчать 22 июля 2025 года, что не привлечь зависть и сглаз 20:46Отгадайте советский фильм по описанию места действия 19:49Сократ знал, что такое настоящая бедность: его слова актуальны и сегодня 18:17Это знал еще Нострадамус: самый плохой сценарий, который может быть у планеты 17:18Какое лучшее время для чашки кофе, чтобы получить максимум пользы 16:16Невидимая угроза, покорившая антивирусы 16:09"Я его люблю": светская львица Шелягова разоткровенничалась о связи с Киркоровым 15:50Жители 106 старых домов в 10 округах столицы стали обладателями новых квартир по реновации в 2025 году 15:33Какие знаки зодиака больше всего любят тратить деньги? 15:24Электробусы российского производства перевозят миллион москвичей в сутки 15:01Мир потерял еще одного талантливого режиссера 14:53Скончалась знаменитая актриса: российская сцена осиротела вмиг 14:51Участниками проекта "Мой спортивный район" стали 60 тысяч москвичей 14:29Салат на шпажках и вареники с киви: чему учат юных москвичей на рыбных рынках столицы 14:10В Москве назвали самые вовлеченные в проект "Время возможностей" районы 13:49Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин 13:40Невосполнимая утрата для театра и кино: ушел из жизни талантливый актер 13:04"Мне нужна была пауза": Киркоров рассекретил причину исчезновения на три месяца 12:26Трагически погиб 33-летний артист российского балета: невосполнимая потеря для мира искусства 12:06SHAMAN больше не будет: композитор Матвиенко назвал имя новой звезды 11:42Тест: “За кадром”. Угадай режиссера по трем его фильмам 11:12"Буду еще что-то смотреть": Шура избавляется от недвижимости 11:11Месячная норма осадков выпала за ночь и утро в Москве 10:30В ДТП трагически погиб экс-участник популярной рок-группы вместе с женой: скорбит вся страна 09:56Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Открытый микрофон" на Сретенском бульваре приглашает москвичей на интересные дискуссии

"Открытый микрофон" на Сретенском бульваре приглашает москвичей на интересные дискуссии
86

Любителей чтения ждут встречи с литераторами и киноэкспертами.

На площадке «Литературный бульвар», открытой в рамках проекта «Лето в Москве» на Сретенском бульваре, проходит цикл мероприятий «Открытый микрофон». Москвичей и гостей столицы ждут викторины, публичные чтения, обсуждения классических и современных произведений, кинопоказы, встречи с известными прозаиками и экспертами в области кино и литературоведения.

Так, в среду 23 июля в 19:00 состоится дискуссия на тему «Из книги в кино. Экранизации литературных произведений». Участники обсудят, как литературный текст переносят на экран, на примерах экранизаций романов «Джейн Эйр» (1983 и 2011), «Граф Монте-Кристо» (2024), «Мастер и Маргарита» (2005 и 2024), «Отверженные» (2012), «Маленькие женщины» (2019), «Обещания на рассвете» (2017).

30 июля в 18:30 гостям площадки предложат провести ролевое обсуждение книги и пообщаться с писателем, автором произведений «Бог тревоги», «Комната Вагинова» Антоном Секисовым. 28 августа в 19:00 запланирована дискуссия «Книги против кино», а также общение в формате «вопрос – ответ» с известным прозаиком Денисом Банниковым.

Отметим, что «Открытый микрофон» является не только площадкой для литературной дискуссии, но и точкой притяжения для тех, кто хочет поделиться любовью к слову. На бульваре проходят публичные поэтические чтения, где талантливые студенты литературных вузов возвращают городу традицию вслух читать классику. Со сцены звучат отрывки из «Евгения Онегина» и «Грозы», стихи Афанасия Фета, рассказы Антона Чехова и другие произведения русской классики.

Сретенский бульвар также принимает мастерские театрального искусства. Профессиональные педагоги проводят мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи. В частности, 23 и 30 июля с 20:00 до 21:00 желающие могут присоединиться к практическим занятиям, на которых будут работать с классической художественной литературой, улучшать дикцию, осваивать технику подачи текста и учиться удерживать внимание слушателя.

В рамках проекта проводятся мастер-классы. Так, в начале июля прошло занятие Дарьи Мещеряковой по созданию кукольного театра. Ребята делали декорации и кукол по мотивам серии книг А. Доброчасовой «Вовка с хвостиком», а затем рассказывали собственные истории. Авторы самых ярких представлений получили в подарок книги.

Шоу-бизнес в Telegram

23 июля 2025, 10:34
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Флигель усадьбы Шаляпина признан объектом культурного наследия Москвы

Флигель усадьбы Шаляпина признан объектом культурного наследия Москвы
Особняк был свидетелем роста популярности певца в начале прошлого века. Флигель усадьбы Федора Шаляпина пополнил перечень объектов культурного наследия столицы.

Жители 106 старых домов в 10 округах столицы стали обладателями новых квартир по реновации в 2025 году

Жители 106 старых домов в 10 округах столицы стали обладателями новых квартир по реновации в 2025 году
Расселенные дома демонтируют, а на освободившихся участках возведут новые здания или объекты инфраструктуры. В первом полугодии 2025 года договоры на комфортное жилье в столичных новостройках по программе реновации заключили жители 106 старых домов, расположенных в десяти округах города.

Электробусы российского производства перевозят миллион москвичей в сутки

Электробусы российского производства перевозят миллион москвичей в сутки
Экологичный транспорт становится все более востребован в городе. На столичных маршрутах сегодня работает уже более 2,4 тысячи электробусов.

Участниками проекта "Мой спортивный район" стали 60 тысяч москвичей

Участниками проекта "Мой спортивный район" стали 60 тысяч москвичей
Тренировки проходят на 138 площадках по всей Москве, в том числе в бассейнах. Любители активного образа жизни с удовольствием присоединяются к тренировкам, которые проводят опытные наставники проекта «Мой спортивный район» в рамках «Лета в Москве».

Салат на шпажках и вареники с киви: чему учат юных москвичей на рыбных рынках столицы

Салат на шпажках и вареники с киви: чему учат юных москвичей на рыбных рынках столицы
Шефы кулинарных студий делятся с ребятами самыми вкусными и необычными рецептами. На рыбных рынках «Москва – на волне» в районах Митино и Косино-Ухтомский, а также на межрегиональной ярмарке на Семеновской площади каждую неделю ждут юных гостей на познавательные практические занятия по кулинарии.

Выбор читателей

21/07ПндМир потерял еще одного талантливого режиссера 22/07ВтрНе стало легендарной звезды "Служебного романа" – еще одна потеря для человечества 22/07ВтрМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист 21/07ПндSHAMAN больше не будет: композитор Матвиенко назвал имя новой звезды 22/07ВтрТраур в королевской семье: трагически погасла жизнь всеобщей любимицы 22/07ВтрБольшая утрата для шоу-бизнеса: легендарный певец скончался после прощального концерта