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Вторник 10 июня

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В Лосином Острове поселились краснокнижные животные

В Лосином Острове поселились краснокнижные животные
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Зеленые зоны столицы становятся уютным домом для диких зверей, птиц и насекомых.

Национальный парк «Лосиный Остров» – уникальная природная зона, часть которой находится в пределах мегаполиса. Но несмотря на близость к жилым кварталам и оживленным трассам, здесь можно встретить разнообразных животных, в том числе редких, занесенных в Красную книгу Москвы.

Так, на территории Лосиного Острова вольготно себя чувствует лесная куница. Этот хищный представитель семейства куньих занесен в Красную книгу Москвы как вид с сокращающейся численностью. Это довольно крупный зверек с вытянутым телом и хвостом: самцы достигают 58 см в длину, самки – 50 см. Они покрыты пушистой шерсткой бурого цвета, а на горле заметно ярко-желтое пятно – это их отличительная особенность, из-за которой лесные куницы получили название «желтодушка». Образ жизни у этих животных полудревесный. Они проводят на деревьях больше времени, чем другие куницы. Однако охотятся желтодушки как в кронах, так и на земле, пробегая за сутки до 17 километров. В их рацион входят белки, птицы, беспозвоночные и ягоды.

Еще один обитатель нацпарка – мышь-малютка. Она считается одним из самых мелких представителей млекопитающих Европы: длина тела взрослой особи не превышает семи сантиметров, а масса – семи граммов. Этот грызун также занесен в Красную книгу Москвы как уязвимый вид. Мышь-малютка обитает в густых зарослях. С помощью цепкого хвоста легко передвигается по стеблям трав и выискивает на них семена, поэтому может редко спускаться на землю.

Из редких хищных птиц в парке встречается ушастая сова. Такое название ей дали из-за длинных перьевых пучков, напоминающих уши, которые она поднимает, когда что-то вызывает ее беспокойство. Птица ведет преимущественно ночной образ жизни, но в Лосином Острове ей комфортно, поскольку искусственное освещение здесь максимально ограничено.

Среди обитателей национального парка встречается и водяной пастушок – небольшая птица, обитающая в зарослях у водоемов. От коростеля и погонышей ее отличает длинный, немного изогнутый книзу клюв. Так как эта птица чувствительна к загрязнению вод, ее присутствие в парке свидетельствует о хорошем экологическом состоянии водно-болотных биотопов Лосиного Острова.

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10 июня 2025, 15:29
Фото: mos.ru
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