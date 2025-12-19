Мастер-класс от чемпиона: Илья Зубов ждет на бесплатный урок всех любителей хоккея

После интенсивной тренировки на катке "Зимы в Москве" состоится товарищеский матч.

В пятницу, 26 декабря, столичные любители хоккея получат уникальную возможность поучиться у настоящего профессионала. На катке проекта «Зима в Москве» в Таганском районе известный хоккеист Илья Зубов проведет бесплатный мастер‑класс. Мероприятие открыто для всех желающих от семи лет — главное условие участия: наличие базовых навыков игры и защитной экипировки.

Встреча пройдет на катке с искусственным покрытием по адресу: Стройковская улица, дом 2. Прийти нужно немного заранее, чтобы успеть переобуться. В 16:00 начнется основная часть программы — профессиональная тренировка. Обладатель Кубка Континента им. Тихонова, знаменитый нападающий Илья Зубов поделится секретами мастерства и лично продемонстрирует, как совершенствовать технику катания, отрабатывать точность бросков, уверенно принимать шайбу, выполнять точные пасы и изящно обходить соперников. Затем планируется практическая часть занятия. Участники разделятся на команды и сыграют товарищеский матч, чтобы закрепить полученные навыки. Судить игру будет инструктор по спорту Объединения культурных центров Центрального административного округа.

После матча собравшихся ждет приятный бонус — автограф‑сессия с Ильей Зубовым. Каждый сможет задать вопросы чемпиону, сфотографироваться с ним и получить памятный автограф. А чтобы восполнить силы после интенсивной тренировки, всем предложат горячий чай и угощения.

Важно отметить, что в этот день с 16:00 до 17:00 каток будет закрыт для свободного катания — площадка полностью отдана под мероприятие. При этом предварительная регистрация не требуется, участие в мастер-классе бесплатное.

Организует событие управа района Хамовники. Задать вопросы и обратиться за дополнительной информацией можно по телефону: +7 499 766‑93‑59.

Проект «Зима в Москве» продолжает радовать горожан разнообразными мероприятиями, объединяя людей разных возрастов и интересов. Спортивные события — важная часть праздничной программы, которая создает атмосферу единства и дарит яркие впечатления в преддверии Нового года.