Среда 24 декабря

Реновация в Крюково: новые квартиры переехали жители 14 старых домов

Реновация в Крюково: новые квартиры переехали жители 14 старых домов
6

Программа преображает район и улучшает качество жизни москвичей.

Жители 14 старых домов района Крюково переехали в новые квартиры по программе реновации. Старые здания демонтируют, а освободившихся площадках возведут новое жилье и объекты инфраструктуры.

В четырех новых домах, переданных под заселение в Крюкове, насчитывается свыше 900 квартир. Особое внимание уделено принципам доступности: 11 помещений специально адаптированы для маломобильных жителей, а безбарьерная среда учтена при формировании всей инфраструктуры — от ровных вестибюлей до продуманных пешеходных дорожек во дворах.

Комфорт новоселов подкреплен развитой городской средой. Первые этажи домов отведены под коммерческие помещения: здесь разместятся магазины, сервисные службы и городские организации. Это не только повышает удобство жителей при получении услуг, но и создает новые рабочие места в районе.

Программа реновации в Москве реализуется поэтапно. После подписания документов жители в течение нескольких недель переезжают. Ключевое преимущество новостроек, которые предлагаются участникам программы, — готовность к заселению. Каждая квартира сдается с полной чистовой отделкой, что позволяет новоселам обустраиваться без дополнительных затрат на ремонт. Расселенные дома готовятся к демонтажу по технологии «умный снос», когда все материалы, подходящие для вторичного использования, отправляются на переработку. Затем на месте старых домов вырастают современные жилые кварталы с обновленной инфраструктурой, что позволяет сохранить баланс между новым строительством и качественной городской средой.

Программа реновации, запущенная в 2017 году, охватывает 5 176 домов и затрагивает около миллиона москвичей. В Крюкове уже расселена половина запланированных зданий, что демонстрирует высокие темпы реализации проекта. Важно, что новые дома демонстрируют энергоэффективность: они экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками. Таким образом, реновация в Крюкове, как и других районах столицы, — не просто замена жилья, а системный подход к улучшению городской среды. Современные здания, продуманная инфраструктура и внимание к потребностям жителей формируют новый стандарт жизни в мегаполисе, где комфорт и функциональность являются нормой.

Шоу-бизнес в Telegram

19 декабря 2025, 19:06
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года

Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года
Что новенького появилось в столице в 2025 году, расскажет экспозиция "Построено в Москве". На Цветном бульваре открылась уникальная фотовыставка, которая позволяет взглянуть на столицу глазами градостроителей.

Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов

Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов
Активные москвичи собирают посылки с гуманитарной помощью, в том числе с изготовленными своими руками вещами, необходимыми военнослужащим. Неравнодушные жители столицы объединяются, чтобы оказать поддержку бойцам, служащим в зоне специальной военной операции, проходящим лечение в госпиталях, а также детям из приграничных регионов.

Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках

Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках
Бесплатный каток у Дворца пионеров стал воплощением зимней сказки. В одном из самых живописных мест Москвы — на Воробьевых горах — распахнул свои двери бесплатный каток.

От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года

От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года
Обновление затронуло все административные округа столицы. За последние два года облик московской городской среды существенно изменился: в рамках масштабной программы благоустройства специалисты комплекса городского хозяйства обновили свыше 1 300 объектов во всех административных округах столицы.

Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни

Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни
На фестивальных площадках до наступления Нового года пройдут спектакли, концерты и встречи с героями сказок. Традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» этой зимой превратит Москву в сказочное царство.

Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно

Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно
В парках, музеях и библиотеках столицы подготовили специальные новогодние программы. Зимние каникулы в Москве могут стать чередой незабываемых открытий: более 360 культурных площадок подготовили насыщенную программу для семей с детьми.

