Реновация в Крюково: новые квартиры переехали жители 14 старых домов

Программа преображает район и улучшает качество жизни москвичей.

Жители 14 старых домов района Крюково переехали в новые квартиры по программе реновации. Старые здания демонтируют, а освободившихся площадках возведут новое жилье и объекты инфраструктуры.

В четырех новых домах, переданных под заселение в Крюкове, насчитывается свыше 900 квартир. Особое внимание уделено принципам доступности: 11 помещений специально адаптированы для маломобильных жителей, а безбарьерная среда учтена при формировании всей инфраструктуры — от ровных вестибюлей до продуманных пешеходных дорожек во дворах.

Комфорт новоселов подкреплен развитой городской средой. Первые этажи домов отведены под коммерческие помещения: здесь разместятся магазины, сервисные службы и городские организации. Это не только повышает удобство жителей при получении услуг, но и создает новые рабочие места в районе.

Программа реновации в Москве реализуется поэтапно. После подписания документов жители в течение нескольких недель переезжают. Ключевое преимущество новостроек, которые предлагаются участникам программы, — готовность к заселению. Каждая квартира сдается с полной чистовой отделкой, что позволяет новоселам обустраиваться без дополнительных затрат на ремонт. Расселенные дома готовятся к демонтажу по технологии «умный снос», когда все материалы, подходящие для вторичного использования, отправляются на переработку. Затем на месте старых домов вырастают современные жилые кварталы с обновленной инфраструктурой, что позволяет сохранить баланс между новым строительством и качественной городской средой.

Программа реновации, запущенная в 2017 году, охватывает 5 176 домов и затрагивает около миллиона москвичей. В Крюкове уже расселена половина запланированных зданий, что демонстрирует высокие темпы реализации проекта. Важно, что новые дома демонстрируют энергоэффективность: они экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками. Таким образом, реновация в Крюкове, как и других районах столицы, — не просто замена жилья, а системный подход к улучшению городской среды. Современные здания, продуманная инфраструктура и внимание к потребностям жителей формируют новый стандарт жизни в мегаполисе, где комфорт и функциональность являются нормой.