Зимние выходные в парках Москвы: куда отправиться 20–21 декабря

Новогодние мастер-классы, творческие встречи и активные развлечения порадуют всех членов семьи.

Столичные парки приглашают активно и творчески провести ближайшие выходные. С 20 по 21 декабря гостей ждут мастер‑классы, концерты, экскурсии и спортивные мероприятия — программа рассчитана на посетителей всех возрастов.

В «Терлецкой дубраве» 20 декабря с 11:00 до 14:00 пройдет мастер‑класс «Снеговичные снежинки»: участники освоят техники вырезания и росписи зимних узоров. А 21 декабря в то же время здесь научат создавать «Скандинавских гномиков» из ниток и декора. Оба мероприятия — в павильоне «Лекторий», вход свободный.

Парк «Северное Тушино» приглашает 20 декабря (14:00–16:00) на акварельный мастер‑класс по созданию открыток; а 21 декабря — в «Экомастерскую» на изготовление маскарадных масок и рисование сказочных иллюстраций. Участие бесплатное. В парке «Радуга» 20 декабря с 16:00 до 18:00 устроят новогоднюю феерию: хороводы, викторины, мастер‑классы «Кузнечное дело» и «Письма солдату», активные игры. Гостей поздравят Дед Мороз и Снегурочка, выступят творческие коллективы. Вход свободный.

Измайловский парк запланировал на 20 декабря мастер‑класс по изготовлению кормушек для синиц, а 21 декабря — создание новогодних колпаков. Во второй половине дня и в субботу, и в воскресенье здесь пройдут эстафеты, уличный спектакль и выступление народного ансамбля у памятника В. И. Ленину. В Лианозовском парке 20 декабря состоится «Парад зимнего транспорта»: участники продемонстрируют украшенные санки, снегокаты и тюбинги. Гостей также порадует эстрадный концерт.

Интересные события ждут москвичей и в других парках города. К примеру, в «Филя» состоится лекция о Древнем Египте, в «Сокольниках» – забег «5 верст»; в усадьбе Воронцово – обучение актерскому мастерству. Парк имени Н. Н. Прямикова приглашает гостей старше 5 лет на арт‑вечеринку, а Измайловский парк организует массовую практику цигуна.

Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте площадок или странице проекта «Зима в Москве», цель которого — создать атмосферу праздника, объединить семьи и подарить горожанам яркие впечатления в преддверии Нового года.