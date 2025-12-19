Возрождение деталей: в столице реставрируют дома с ризалитами

При обновлении городской среды используют современные методы и исторические решения.

В 2025 году Москва продолжила курс на бережное обновление домов с интересными архитектурными элементами. В том числе в порядок привели постройки с ризалитами — выразительными элементами фасада, придающими зданиям объем и характер. Более полусотни таких строений обрели свежий облик благодаря программе комплексного капитального ремонта, сочетающего современные технологии и внимание к историческим деталям.

Ризалит (от итальянского risalita — выступ) не всегда был признаком элитной застройки: он встречается и в типовых сериях, выделяя зоны общего пользования. Яркий пример — девятиэтажный дом в Черницынском проезде (д. 8), возведенный в 1969 году. Его лаконичный силуэт с керамическими блоками и подоконными карнизами дополнен ризалитами, которые после реставрации вновь выглядят выразительно.

Процесс обновления всегда начинается с тщательной подготовки: стены промывают и расчищают, обрабатывают антисептическим раствором участки с повышенной влажностью. Далее мастера восстанавливают кирпичную кладку, заменяют поврежденные керамические блоки, а затем проводят гидрофобизацию — защиту от осадков. В подъездах устанавливают современные стеклопакеты, а балконы получают новую жизнь: обновляются экраны, восстанавливается геометрия плит, укладывается свежее напольное покрытие. Не остаются без внимания и входные группы: их ремонтируют, а цоколь здания облицовывают заново.

Аналогичные работы проведены в доме на улице Большая Черкизовская (д. 30, корп. 5), построенном в 1967 году. Здесь, помимо фасада, обновили внутренние инженерные системы: отремонтировали подъезды, заменили электросети и магистрали коммуникаций.

Особого внимания заслуживает дом на Малой Бронной (д. 17), возведенный в 1949 году в стиле неоклассицизма. Его ризалиты выполнены в виде эркеров, а фасады украшены балюстрадами, наличниками и венчающим карнизом. Для реставрации разработали индивидуальный проект: после очистки поверхностей антигрибковым составом восстановили архитектурные элементы. Колористическое решение подчеркнуло историческую ценность здания: нижнюю рустованную часть окрасили в «желтый персик», а верхние этажи — в «цвет трищетинника». Завершили обновление ремонт входных групп, откосов, отливов и монтаж новой системы водостока.

Такой подход демонстрирует: даже типовая застройка может обрести вторую молодость, если ремонт сочетает технологичность и уважение к архитектурному наследию. Каждый восстановленный ризалит — не просто декоративный элемент, а штрих к портрету города, где прошлое и настоящее сосуществуют гармонично.