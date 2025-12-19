Возрождение деталей: в столице реставрируют дома с ризалитами

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защитыВирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Лента новостей

Вторник 23 декабря

16:57Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов 15:47Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф 14:44Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 14:01Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала 13:49Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия 13:30Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района? 12:50Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей 12:25Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы 12:24Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым 11:46Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 11:30Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей 10:54Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России 10:54Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу 10:23"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек 09:23Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 08:41 Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю? 06:39Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках 03:06Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку 00:31День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу 21:10Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино 20:09Тест: угадайте новогодний советский фильм по второстепенному персонажу 18:56Пугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 18:03Появившийся на публике с увечьем Киркоров был вынужден оправдываться: У меня все нормально 16:47Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 15:5672-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела 15:55В Едином центре поддержки организовали новогодний квест для членов семей участников СВО 14:34Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков 13:51Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади 13:05Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства 12:53Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах 12:52Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская" 12:37В Левобережном районе стартовали переезды по реновации 12:11"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене 11:38Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 10:39Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ 10:15Ученые выяснили, почему 8-часовой сон перестал быть полезным и сколько нужно спать на самом деле 09:28Доктор Мясников рассказал о "диетическом" сахарозаменителе, который сжигает жир, но бьет по сердцу и мозгу 09:24На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны 08:37Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается? 04:04Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом 00:42Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу 21:10Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему 18:37Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 15:18Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же 12:08"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему 09:37Дни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга 06:41Забудьте про овсянку: эксперты назвали крупу, которая снижает "плохой" холестерин на 12% 03:31Ваш "Мезим" – деньги на ветер? Врач назвала фермент, который работает совсем иначе 00:20В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря 21:05Плохую хозяйку выдает кухня: 10 вещей, которые кричат о беспорядке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Возрождение деталей: в столице реставрируют дома с ризалитами

Возрождение деталей: в столице реставрируют дома с ризалитами
5

При обновлении городской среды используют современные методы и исторические решения.

В 2025 году Москва продолжила курс на бережное обновление домов с интересными архитектурными элементами. В том числе в порядок привели постройки с ризалитами — выразительными элементами фасада, придающими зданиям объем и характер. Более полусотни таких строений обрели свежий облик благодаря программе комплексного капитального ремонта, сочетающего современные технологии и внимание к историческим деталям.

Ризалит (от итальянского risalita — выступ) не всегда был признаком элитной застройки: он встречается и в типовых сериях, выделяя зоны общего пользования. Яркий пример — девятиэтажный дом в Черницынском проезде (д. 8), возведенный в 1969 году. Его лаконичный силуэт с керамическими блоками и подоконными карнизами дополнен ризалитами, которые после реставрации вновь выглядят выразительно.

Процесс обновления всегда начинается с тщательной подготовки: стены промывают и расчищают, обрабатывают антисептическим раствором участки с повышенной влажностью. Далее мастера восстанавливают кирпичную кладку, заменяют поврежденные керамические блоки, а затем проводят гидрофобизацию — защиту от осадков. В подъездах устанавливают современные стеклопакеты, а балконы получают новую жизнь: обновляются экраны, восстанавливается геометрия плит, укладывается свежее напольное покрытие. Не остаются без внимания и входные группы: их ремонтируют, а цоколь здания облицовывают заново.

Аналогичные работы проведены в доме на улице Большая Черкизовская (д. 30, корп. 5), построенном в 1967 году. Здесь, помимо фасада, обновили внутренние инженерные системы: отремонтировали подъезды, заменили электросети и магистрали коммуникаций.

Особого внимания заслуживает дом на Малой Бронной (д. 17), возведенный в 1949 году в стиле неоклассицизма. Его ризалиты выполнены в виде эркеров, а фасады украшены балюстрадами, наличниками и венчающим карнизом. Для реставрации разработали индивидуальный проект: после очистки поверхностей антигрибковым составом восстановили архитектурные элементы. Колористическое решение подчеркнуло историческую ценность здания: нижнюю рустованную часть окрасили в «желтый персик», а верхние этажи — в «цвет трищетинника». Завершили обновление ремонт входных групп, откосов, отливов и монтаж новой системы водостока.

Такой подход демонстрирует: даже типовая застройка может обрести вторую молодость, если ремонт сочетает технологичность и уважение к архитектурному наследию. Каждый восстановленный ризалит — не просто декоративный элемент, а штрих к портрету города, где прошлое и настоящее сосуществуют гармонично.

Шоу-бизнес в Telegram

19 декабря 2025, 15:52
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала

Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала
В интерактивном объекте сочетается атмосфера праздника и градостроительные планы столицы. В преддверии новогодних торжеств площадь Киевского вокзала обрела необычное украшение — величественный ледяной куб, который стал не просто элементом праздничного декора, а своеобразным окном в будущее города.

Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района?

Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района?
В Москве стартовали открытые состязания на ловкость и выносливость. В морозные дни столица зажигает не только праздничные огни, но и спортивный азарт.

Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей

Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей
Для отдыха и спорта доступно девять тысяч квадратных метров пространства с волшебной атмосферой. Северный речной вокзал преобразился с приходом зимы: здесь распахнул свои двери масштабный каток, ставший одной из самых ярких точек притяжения в рамках городского проекта «Зима в Москве».

Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы

Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы
Дед Мороз и герои русских сказок зажгли улыбки на лицах ребят и взрослых. На ледовой площадке по Тамбовской улице, дом 13, в районе Южное Орехово‑Борисово прошло чудесное новогоднее представление для детей из семей участников военной спецоперации.

Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей

Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей
Как новогоднее дерево стало окном в архитектурное прошлое Москвы. В самом сердце старинного Замоскворечья в центре столицы появилось необычное новогоднее чудо.

Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу

Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу
Реализация комплексной программы вернула москвичам трамвайную линию и создала комфортную городскую среду. Жители северо‑востока столицы наслаждаются обновленным обликом значимых объектов округа: здесь завершены масштабные работы по благоустройству Рижской площади и Трифоновской улицы.

Выбор читателей

23/12ВтрРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 22/12ПндОтменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 21/12ВскВрачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 22/12ПндЛариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 22/12ПндПугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 23/12ВтрЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы