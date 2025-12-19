Москвичей приглашают принять участие в оформлении станции "Вавиловская"

Специалистам важно понять, какой стиль навигации удобнее для пассажиров.

На станции метро «Вавиловская» Троицкой линии стартовал необычный эксперимент: пассажиры становятся соавторами дизайна городской навигации. Здесь впервые проводят сравнительное тестирование двух вариантов оформления цифровых указателей — светлого и темного, чтобы выяснить, какой из них удобнее для восприятия в условиях метрополитена.

Суть исследования проста. Часть экранов демонстрирует информацию белыми буквами на темном фоне, другая — наоборот, темным текстом на светлом фоне. Расположение указателей тоже продумано: светлые размещены напротив темной путевой стены, а темные — на фоне светлой поверхности. Это позволяет пассажирам в реальных условиях оценить, как каждый вариант работает в пространстве станции.

Для чистоты эксперимента на всех экранах отображается идентичная информация: список станций Троицкой линии и направления к выходам. Так исключается влияние содержания на восприятие — внимание сосредоточено исключительно на контрастности, читаемости и общем визуальном комфорте.

Идея возникла не на пустом месте: перед запуском голосования специалисты изучили международный опыт и выяснили, что во многих странах на крупных транспортных объектах успешно применяют оба варианта оформления навигации. Это подтверждает актуальность выбора, поставленного перед москвичами.

Сегодня большинство элементов навигации столичного метро выполнено в светлой гамме — она привычна пассажирам и используется также в наземном транспорте, на речных и автовокзалах. Однако темный фон с белым текстом обладает своим преимуществом: он делает указатели более выразительными, акцентирует внимание на информации.

Принять участие в формировании будущего облика метро может каждый. Для голосования достаточно отсканировать QR‑код, размещенный на цифровых указателях станции, открыть форму на смартфоне и ответить на вопросы. Сотрудники метро готовы помочь тем, кто захочет присоединиться к опросу. Голосование продлится до 25 декабря включительно.

Эксперимент — часть масштабного проекта цифровых станций, который развивается с прошлого года. Уже сейчас в метро работает более 200 цифровых указателей, чье оформление можно менять дистанционно за минуту. До 2030 года экраны с современной навигацией появятся более чем на 90 станциях. Если по итогам опроса пассажиры отдадут предпочтение темной теме, ее внедрят уже в 2026 году.