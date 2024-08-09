В Москве проведут капитальный ремонт более 700 крыш жилых домов в 2024 году

Реализация программы капитального ремонта крыш в Москве – это комплексный и масштабный проект, затрагивающий десятки тысяч зданий.

Москва активно занимается модернизацией жилого фонда, и одним из ключевых направлений этой работы является капитальный ремонт кровель многоквартирных домов. Московская программа капитального ремонта – один из самых масштабных проектов такого рода не только в России, но и во всем мире. В нее включено более 29 тысяч зданий общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров.

За время реализации программы с 2015 года специалистам удалось привести в порядок более восьми тысяч крыш жилых домов. И это лишь начало – в 2024 году в рамках программы планируется отремонтировать еще более 700 крыш. Работы затронут как плоские, так и скатные крыши, и будут включать в себя полную замену кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

"В этом году в рамках региональной программы капитального ремонта приведем в порядок 712 кровель, из них 427 — плоские наплавляемые крыши и 285 — металлические скатные. В настоящее время завершены работы по ремонту 277 кровель — 166 плоских и 111 металлических скатных", — рассказал сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ремонт плоских крыш – сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Сначала снимается старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, способный выдерживать резкие перепады температур.

Скатные металлические крыши можно ремонтировать круглогодично. В ходе работ старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, а также утепляют чердачное перекрытие – это повышает энергоэффективность здания.

Ранее сообщалось о капитальном ремонте тоннеля Бориса Галушкина на северо-востоке столицы. Ремонт необходим, так как инженерный объект находится в неудовлетворительном состоянии. Защитно-декоративная облицовка с подсистемой крепления стала разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрации. Специалисты заменят ее на новую типа "фронтон".