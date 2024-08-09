Строительные игры и профессии: что ждет юных гостей на форуме-фестивале "Москва 2030"

Насыщенная программа, увлекательные мастер-классы и множество развлечений – все это ждет гостей на ярком событии в "Лужниках".



В Москве с 1 августа до 8 сентября проходит одно из самых ярких и познавательных событий – форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Юных посетителей ждет настоящая строительная площадка, где они смогут не только весело провести время, но и узнать много нового о профессии строителя.

На детской площадке "Сам себе строитель" в "Лужниках" ребята в возрасте от трех до 13 лет смогут принять участие в захватывающих интерактивных играх и мастер-классах. Здесь они научатся строить настоящие конструкции, используя объемные бочки, кубы, трапы и лестницы. Вместе они соберут большую машину, соорудят подъемный мост и устроят гонки на трассе для шариков. Кроме того, ребят ждет возможность прыгнуть с трамплина – настоящее испытание для маленьких строителей.

Особый интерес у детей вызывают и традиционные дворовые игры, такие как вышибалы и горелки. Они не только развлекают, но и помогают развивать ловкость, быстроту реакции и командный дух.

Помимо развлекательной программы, юные посетители смогут расширить свои знания о строительной отрасли. Так, 10 августа состоится мастер-класс "100 детских вопросов о работе строителя", где ребятам расскажут об актуальных профессиях в этой сфере и особенностях работы. Участники даже пройдут тест, чтобы определить, какой они строитель.

А 13 августа детей в возрасте от 10 лет ждет мастер-класс "Создай свой флорариум". Здесь они смогут своими руками сделать закрытые экосистемы внутри высоких стеклянных колб. Готовые флорариумы ребята смогут забрать с собой, получив при этом памятку по уходу за ними.

Кроме интерактивных занятий, на площадке установлен восьмиметровый строительный кран, который, несомненно, привлечет внимание маленьких посетителей. Кроме того, здесь есть горки и другие развлечения, которые наверняка понравятся детям.

Площадка форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках". станет настоящим раем для юных строителей и любознательных ребят, которые хотят больше узнать о профессиях будущего.