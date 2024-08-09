Тренировки "Спортивных выходных" пройдут на московских речных вокзалах

Москва не только повышает привлекательность своих транспортных узлов, но и способствует формированию здорового и активного образа жизни среди населения.



Северный и Южный речные вокзалы Москвы в последнее время стали не только важными транспортными узлами, но и значимыми культурными площадками столицы. Здесь жители и гости города могут весело и с пользой провести свободное время, участвуя в разнообразных мероприятиях.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, эти объекты городской инфраструктуры активно преображаются, становясь все более привлекательными и востребованными среди горожан. Одним из ярких примеров является проект "Спортивные выходные", в рамках которого на территории речных вокзалов регулярно проводятся бесплатные тренировки под руководством профессиональных инструкторов.

Так, 10 и 11 августа на Южном речном вокзале москвичи и гости столицы смогут присоединиться к занятиям по йоге, функциональной тренировке, растяжке и танцам. Аналогичная программа ожидает и посетителей Северного речного вокзала, а также парка "Горка" и Битцевского парка. Продолжительность каждого занятия – один час.

10 августа:

Южный речной вокзал:

11:00 – Йога

13:00 – Функциональная тренировка

Северный речной вокзал, парк "Горка", Битцевский парк:



10:00 – Йога

12:00 – Функциональная тренировка

11 августа:



Южный речной вокзал:

10:00 – Растяжка

12:00 – Танцевальная тренировка

Северный речной вокзал, парк "Горка", Битцевский парк:

10:00 – Растяжка

12:00 – Танцевальная тренировка

Подобные спортивные активности на открытых площадках призваны популяризировать здоровый образ жизни среди жителей и гостей Москвы. Кроме того, они способствуют повышению привлекательности речных вокзалов, делая их более востребованными и популярными среди горожан.

Записаться на тренировки может любой желающий – для этого нужно лишь зайти на сайт проекта "Спортивные выходные". Таким образом, Москва продолжает трансформировать свои транспортные узлы в многофункциональные общественные пространства, где жители и гости города могут не только совершать поездки, но и активно отдыхать, заниматься спортом и участвовать в культурных мероприятиях.