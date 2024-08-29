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Четверг 29 августа

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Тренировки "Спортивных выходных" снова пройдут на московских речных вокзалах

Тренировки "Спортивных выходных" снова пройдут на московских речных вокзалах
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Проект "Спортивные выходные" на столичных речных вокзалах является ярким примером того, как городская инфраструктура трансформируется, чтобы отвечать запросам жителей и гостей города.

Северный и Южный речные вокзалы Москвы в последнее время стали не только важными транспортными узлами, но и значимыми культурными площадками столицы, где жители и гости города могут весело и с пользой провести свободное время.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина эти объекты активно развиваются, превращаясь в многофункциональные общественные пространства. Здесь регулярно проводятся различные интересные мероприятия – от кинофестивалей и театральных постановок до спортивных активностей и развлекательных событий.

Одним из ярких примеров такой насыщенной культурно-досуговой жизни речных вокзалов является проект "Спортивные выходные". В рамках этой программы на территории Северного и Южного речных вокзалов организуются бесплатные тренировки для всех желающих. Профессиональные инструкторы проводят занятия по йоге, функциональному тренингу, растяжке и танцам.

Северный речной вокзал

В субботу, 31 августа, горожан ждут занятия по:

  • йоге – с 10:00 до 11:00;
  • функциональному тренингу – с 12:00 до 13:00.

В в воскресенье, 1 сентября, занятия по:

  • растяжке – с 10:00 до 11:00
  • танцам – с 12:00 до 13:00.


Южный речной вокзал

В субботу, 31 августа, занятия по:

  • йоге – с 11:00 до 12:00;
  • функциональному тренингу – с 13:00 до 14:00.

В в воскресенье, 1 сентября, занятия по:

  • растяжке – с 10:00 до 11:00;
  • танцам – с 12:00 до 13:00.

Все эти активности абсолютно бесплатны для участников и доступны для людей разного возраста и уровня физической подготовки.

Подобные спортивные активности на открытых площадках призваны популяризировать здоровый образ жизни среди жителей и гостей столицы. Кроме того, они способствуют повышению привлекательности объектов городской инфраструктуры, делая их более востребованными и популярными среди горожан. Записаться на тренировки может любой желающий – для этого нужно лишь зайти на сайт проекта "Спортивные выходные" – sportsweekend.ru.

Телеграм канал

29 августа 2024, 18:30
Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы / www.mos.ru
mos.ru• Требует проверки

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