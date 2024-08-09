Что ждет гостей форума-фестиваля "Москва 2030" на Тверском бульваре

Каждый посетитель площадки форума-фестиваля на Тверском бульваре сможет найти для себя что-то интересное и увлекательное, будь то создание стильных аксессуаров, декорирование футуристичных транспортных средств или знакомство с новейшими разработками в сфере городского дизайна.

В столице проходит захватывающее событию: форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" обещает погрузить столицу в мир инноваций и технологий. Одним из мест проведения станет Тверской бульвар, который на время мероприятия превратился в настоящую творческую лабораторию.

Гостей ждет насыщенная программа, посвященная моде и транспорту будущего. Юные посетители смогут проявить свои дизайнерские таланты на мастер-классах по созданию стильных аксессуаров. Под руководством опытных педагогов они научатся изготавливать современные портмоне, декорировать футуристичные автомобили и скоростные поезда, а также разработают уникальные световые композиции для пушлайт-светильников.

Для ценителей модных тенденций организаторы подготовили увлекательные активности. Участники смогут погрузиться в мир фешен-языка, запоминая новые термины и названия модных вещей в игре мемо. Кроме того, все желающие смогут проявить свои творческие способности, декорируя обувь с помощью трафаретов.

Помимо творческих мастерских, на Тверском бульваре будут работать тематические зоны, где можно будет ознакомиться с последними разработками в сфере городского транспорта и дизайна. Гости смогут не только наблюдать за процессом создания инновационных решений, но и принять непосредственное участие в их реализации.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках столицы. Он обещает стать ярким событием, которое позволит москвичам и гостям столицы заглянуть в завтрашний день и стать частью захватывающего процесса формирования облика современного мегаполиса. Тверской бульвар станет частью этого увлекательного путешествия, предоставляя уникальную возможность для творчества, познания и вдохновения.

Ранее сообщалось, что на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" открылась интерактивная выставка "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030", которая предоставляет возможность посетителям совершить виртуальное путешествие по первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) Москва – Санкт-Петербург. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".