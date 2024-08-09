Московский день физкультурника в "Лужниках": спорт, музыка и развлечения для всей семьи

Что ждет гостей на "Московском дне физкультурника"?

Олимпийский комплекс "Лужники" станет эпицентром спортивного веселья в ближайшие выходные. 10 и 11 августа здесь пройдет масштабный фестиваль "Московский день физкультурника", организованный в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Гостей ждет насыщенная программа, объединяющая любителей активного образа жизни всех возрастов.

Одним из главных акцентов мероприятия станут различные спортивные активности. Посетители смогут попробовать себя в самых разнообразных дисциплинах – от командных игр, таких как футбол и баскетбол, до индивидуальных видов, включая стрельбу из лука и фехтование. Особое внимание организаторы уделили и зимним видам спорта – гости смогут освоить навыки керлинга. Для любителей спортивного ориентирования будет открыт специальный лабиринт для рогейна.

Помимо самостоятельных занятий, участников ждут мастер-классы от профессиональных тренеров-амбассадоров. Они поделятся секретами мастерства и помогут гостям раскрыть свой спортивный потенциал. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет марафон занятий, ориентированных на проработку различных групп мышц..

Организаторы предусмотрели и развлекательную составляющую праздника. На главной сцене выступят популярные российские музыканты, в том числе группа "Пицца", Митя Фомин и Mary Gu. Ведущим концертной программы станет известный актер, шоумен и телеведущий Иван Чуйков.

Особое внимание уделено семейному отдыху. 11 августа с 11:00 до 18:00 пройдет мероприятие "Мама, папа, я – спортивная семья", где родители и дети смогут вместе попробовать свои силы в различных спортивных состязаниях.

Кроме того, гостей ждет интерактивный квест. Чтобы принять в нем участие, необходимо найти на территории фестиваля секретного героя и считать QR-код, размещенный на его одежде. Успешно справившиеся с заданием получат ценные призы.

Активные участники мероприятий также смогут заработать баллы в рамках городской программы лояльности "Миллион призов". Для этого нужно скачать мобильное приложение "Московский спорт" и зарегистрироваться в нем, а затем показывать персональный QR-код на специальных стойках в спортивных зонах, отмеченных зеленым кристаллом.