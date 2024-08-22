Театральный фестиваль пройдет 24 августа на Северном речном вокзале

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Четверг 22 августа

23:06В столице открыто более 40 литературных мастерских "Московского долголетия" 22:11Театральный фестиваль пройдет 24 августа на Северном речном вокзале 21:13Как в фильмах ужасов: в Сеть слили фото изуродованной отеками Даны Борисовой 19:23Грамотей или двоечник? Тест на знание русского языка – ответь на 10 непростых вопросов 18:18Нашли замену: Агата Муцениеце лишилась работы на Первом 17:21"Бывают осложнения": переделанная Мамаева влезла в скандал вокруг хирурга Хайдарова 17:02Усадьба "Кусково" приглашает на грандиозный бал-маскарад 24 и 25 августа 16:43"День знаний" в Кремле объединит все поколения семьи 16:39Форум-фестиваль "Москва 2030" показал стратегии развития города – эксперт 16:09На рынке "Москва – на волне" проходят Дни Якутии 15:16Москва приглашает на первую Международную неделю кино 14:34Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой 14:17Дизайн своей станции метро можно создать на форуме-фестивале "Москва 2030" 14:13Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком 12:59Тест: угадай знаменитых актеров по фото их детей 12:42Эксперт: Программа "Миллион призов" помогает развитию предпринимательства 12:25Какие мероприятия проходят в Москве в День Государственного флага 11:11Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив 10:43Названа дата ожидаемого возвращения Валерия Меладзе в Россию 10:30"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег 09:5892-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит тюрьма 09:28Вступившая в новые отношения Бородина откровенно заговорила об измене 09:02"У нас девочка": в семье Костюшкиных долгожданное пополнение 08:26Галкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину 06:29Как бывший муж повлиял на разрыв взаимоотношений Штурм с 20-летним сыном 03:32Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком 00:24Дом Пугачевой в деревне Грязь превратится в Диснейленд 22:14"Ты что, озверел?!": Семенович поставила на колени провинившегося мужика 21:00Тест: проверь свои знания о лучших ролях Иннокентия Смоктуновского 18:54Бросившая детей Тодоренко взвыла за границей: Испытания не заканчиваются 17:50"Ты же меня не отравишь?": Волочкова совершила ошибку по отношению к Киркорову 17:01"Даже не попытался извиниться": Бородина пнула женившегося на любовнице Омарова 15:56Потерял 33 миллиона: у женившегося в третий раз Харламова серьезные проблемы 14:42Пошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь 14:05Муж Седоковой публично унизил ее в соцсети 13:13Тест: как хорошо вы знаете роли Андрея Мягкова 13:07Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября 12:40Дайнеко откровенно рассказала о тяжелой утрате: Никогда так не страдала 12:38Обманутая мошенниками Долина пошла крайние меры 12:32"От животика я избавлюсь": раздобревший 66-летний Салтыков нашел чудесную диету 11:4014-летняя дочь Веры Брежневой встречается со взрослым мужчиной 09:43Шаляпин раскрыл главный секрет Волочковой: она замужем 09:27Раскованная Алсу поразила россиян откровенным видом на фоне развода с Абрамовым 08:31Примадонна серьезно больна: до чего Галкин* довел Пугачеву в эмиграции 06:02Ляйсан Утяшева оказалась замешана в "дурнопахнущей" истории 03:55Собянин сообщил о пресечении попытки пролета к Москве еще одного БПЛА 03:09Поклонники раскрыли секрет "вечной молодости" Пугачевой за 100 рублей 00:16"Живет в мире иллюзий": жену Миронова обвинили во лжи 23:06Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро завершены на 80% 22:30Количество площадок для бесплатных спортивных тренировок в Москве утроилось
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Театральный фестиваль пройдет 24 августа на Северном речном вокзале

Театральный фестиваль пройдет 24 августа на Северном речном вокзале
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Северный речной вокзал на один день превратится в настоящий театральный квартал, где каждый желающий сможет погрузиться в атмосферу закулисья, познакомиться с разнообразием театральных форм и жанров, а также попробовать себя в роли творческих профессий.

Северный и Южный речные вокзалы Москвы в последнее время становятся не только транспортными узлами, но и значимыми культурными центрами столицы. Здесь регулярно проводятся разнообразные мероприятия, привлекающие большое количество горожан и гостей города. Одним из таких ярких событий станет масштабный театральный фестиваль, который пройдет 24 августа на территории Северного речного вокзала.

Организаторы подготовили насыщенную программу, в рамках которой зрители смогут познакомиться с разнообразием театральных жанров и направлений. Гостей ждут показы спектаклей от ведущих московских театров, интерактивные мастер-классы, театральные диалоги с актерами, а также возможность самим окунуться в закулисную жизнь и попробовать себя в роли актера, режиссера или постановщика.

Открывать фестиваль будут артисты в костюмах, стилизованных под эпоху Возрождения, под аккомпанемент музыкантов проекта "Музыка в метро". На главной сцене перед зданием вокзала развернутся яркие театральные постановки – от кукольного спектакля "Синдбад-мореход" до комедии "Слуга двух господ" в исполнении Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.

Особое внимание организаторы уделили интерактивным форматам. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах по режиссуре, хореографии и театральному гриму, а также присоединиться к работе открытых мастерских по декорированию масок. Кроме того, зрители станут непосредственными участниками аудиоспектакля "Звуки прошлого", действие которого будет разворачиваться на открытых городских площадках.

Насыщенная культурная программа будет дополнена тематическими фотозонами, театральным буфетом и игровыми импровизациями в парковой зоне. Гости смогут увидеть шоу в жанре пантомимы и клоунады, а также стать зрителями спектакля-променада.

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22 августа 2024, 22:11
Фото: Е. Самарин / www.mos.ru
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