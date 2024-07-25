800 новых остановочных павильонов установлено в Москве с начала года

Современные конструкции выполнены из прочных материалов. Все объекты имеют единый стиль.

С начала текущего года на территории столицы было установлено еще 800 современных остановочных павильонов. Их продолжают монтировать взамен устаревших конструкций. Об этом сообщает столичная мэрия.

«Мы начали устанавливать новые остановочные павильоны с 2015 года. Сейчас их уже более 8,5 тысячи по всему городу. Они лучше защищают от непогоды, здесь комфортно ожидать транспорт в любое время суток. Мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что павильоны изготавливает отечественный производитель – Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод. Конструкции делают из прочных и износостойких материалов и оформляют в едином стиле.

Для того, чтобы новые павильоны лучше защищали от дождя и снега, увеличена площадь крыши. Нержавеющая конструкция выполнена из стали и алюминия повышенной прочности. Стенки из прозрачного триплекса не разбиваются на осколки в случае повреждений, а скамейка изготовлена из негорючего материала.

Остановочные павильоны снабжены освещением и видеонаблюдением. Установлены специальные световые боксы, в которых расположены информационные плакаты с расписанием маршрутов и другой информацией, важной для пассажиров общественного транспорта.

Напомним, что в настоящее время в Москве установлены павильоны разных типов. Компактные используют для тех мест, где имеются узкие посадочные площадки. Крыша у подобных конструкций меньше стандартной. В местах, где пассажиропоток больше, устанавливают многосекционные павильоны. Возле самых больших остановочных узлов устанавливают большие конструкции – навесы. Они надежно защищают людей при пересадках от всех видов осадков.

В 2023 году в Москве разместили 1800 новых остановок. На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе произвели 1300 павильонов для столицы и еще 200 для передачи в Подмосковье и установки возле станций Московских центральных диаметров.