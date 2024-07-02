Автобусы поменяли на электробусы еще на трех столичных маршрутах

Экологичный транспорт не только снижает вредное влияние на окружающую среду, но и делает поездки для пассажиров намного комфортнее.

В Москве сразу по трем маршрутам начали курсировать электробусы. Жители и гости города могут оценить комфорт поездок. Машины работают на маршрутах №103, 299, 796. Они проходят на юго-востоке, юго-западе и западе столицы, соединяя жилые районы с социальными объектами и 15 станциями метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает столичная мэрия.

«Москва — номер один в Европе по количеству электробусов: в парке уже больше 1700 машин российского производства. Постепенно мы продолжаем выпускать экологичный электротранспорт на линии по поручению Сергея Собянина: еще 30 электробусов начали работать на трех маршрутах в трех округах», — отметили в ведомстве.

Электробусным стал маршрут № 103. Он проходит от остановки «Яблоневый сад» до 23-го квартала Новых Черемушек в Западном и Юго-Западном административных округах.

По маршруту № 299 электробусы следуют от станции метро «Аминьевская» и одноименной станции МЦД-4 до станции метро «Филевский парк» в Западном округе.

Еще один маршрут, по которому теперь ходит экологичный транспорт, — № 796. Он соединяет Саратовскую улицу в Юго-Восточном административном округе со станцией метро «Выхино» и одноименной станцией МЦД-3. Она находится на границе Восточного и Юго-Восточного административных округов.

Важно отметить, что Москва входит в число мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Первые электробусы российского производства вышли на маршруты в столице в сентябре 2018 года. Экологичный транспорт делает поездки для пассажиров комфортнее, а также снижает влияние на окружающую среду. Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

Электробусы обслуживаются по контрактам жизненного цикла. Это означает, что в течение 15 лет с момента передачи их в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за техническую исправность каждой машины.

С 2022 года в столицу приходят электробусы улучшенной комплектации.