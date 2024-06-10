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Четверг 13 июня

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В порядок приведут Верхний Салтыковский пруд в Северном Бутове

В порядок приведут Верхний Салтыковский пруд в Северном Бутове
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Планируется обновить конструкцию береговых полос, очистить пруд от илистых отложений и высадить более 1,8 тысяч водных растений.

Начались работы по реабилитации Верхнего Салтыковского пруда, сообщает мэрия Москвы. Специалисты обещают выполнить все поставленные задачи и сдать готовый объект в четвертом квартале текущего года.

«В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой линии. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда», — уточнили в мэрии Москвы.

В первую очередь необходимо очистить пруд от скопившихся иловых отложений. Их общий объем составляет более 325 кубометров. После завершения работ глубина водоема увеличится до необходимых отметок. Будет обновлена конструкция береговых полос. Их протяженность составляет свыше 140 метров. Береговые полосы оформят в виде свайно-заборчатой стенки из лиственничных бревен.

Финальным этапом работ в зоне водоема станет формирование биоплато. Планируется высадить более 1,8 тысяч водных растений. Все они подобраны таким образом, чтобы влияние на окружающую среду было максимально благоприятным.

Важно отметить, что на территории Москвы регулярно проводятся обследования водоемов. Если специалисты обнаруживают проблемы, то принимается решение о реабилитации. Примечательно, что список водных объектов ежегодно формируется с учетом пожеланий жителей Москвы.

«Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реконструкции», — отметили в столичной мэрии.

Всего же за текущий год планируется привести в порядок 20 водоемов. На каждом из них определены проблемные места, которые исправят в первую очередь.

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10 июня 2024, 15:18
Сандурская Софья / АГН Москва / www.mskagency.ru
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