Три новостройки возведут по программе реновации на улице Маршала Чуйкова

Общая площадь застройки составит 1,1 гектара. Квартиры в новых домах смогут получить сотни семей.

В районе Кузьминки планируется построить три дома по программе реновации. Уже выпущены планы участков, на которых будут возводить новостройки.

«Выпустили градостроительные планы земельных участков общей площадью 1,15 гектара под строительство жилых домов в рамках квартальной застройки. Объекты появятся по адресам: улица Маршала Чуйкова, земельные участки № 13/4/4, 13/4/5 и 13/4/6», — сообщили в Москомархитектуре.

Новые дома будут располагаться на улице Маршала Чуйкова. Рядом находится парк «Кузьминки», что позволит новоселам проводить время на свежем воздухе.

Программа реновации утверждена около семи лет назад. Она касается миллиона москвичей. Люди получают возможность переселиться в новые и комфортные квартиры. Программа предусматривает расселение 5176 домов. По итогам 2023 года под заселение передали 59 новостроек, в которые переселилось более 47 тысяч человек.

По итогам апреля текущего года новоселье в современных квартирах отпраздновали жители 189 старых домов. Часть из москвичей воспользовались специальной программой по переезду. Для этого потребовалось заполнить специальную форму обращения, согласовать даты, запаковать вещи и дождаться грузчиков.

«По итогам апреля правообладателями новых квартир стали более 3,8 тысячи москвичей. Они переселяются из 189 домов в 112 новостроек. Больше всего горожан заключили договоры на равнозначное жилье на западе Москвы — более одной тысячи человек, на востоке — 830 и на юго-востоке — 551 житель», — рассказали в мэрии Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы реновации. Сейчас Москва – один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.