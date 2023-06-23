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Пятница 23 июня

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Что ждет посетителей Северного и Южного речных вокзалов в выходные

Что ждет посетителей Северного и Южного речных вокзалов в выходные
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24-25 июня посетителей Северного и Южного речных вокзалов ждет порядка 30 мероприятий.

Северный и Южный речные вокзалы Москвы подготовили для своих посетителей большую развлекательную программу на выходные. Жители и гости российской столицы смогут принять участие в спортивных тренировках, посмотреть фильмы Русского географического общества и насладиться выступлениями участников проекта "Музыка в метро".

К слову, спортивные и культурные мероприятия на объектах, находящихся в ведении столичного департамента транспорта, проходят на регулярной основе. В субботу и воскресенье, 24-25 июня, посетителей и пассажиров Северного и Южного речных вокзалов ждет порядка 30 бесплатных мероприятий, рассчитанных как на взрослых, так и на детей.

Об этом рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В частности, он обратил внимание на Moscow Jazz Festival 2023, который состоится на Северном речном вокзале 24 июня. Мероприятие начнется в 17:00, в нем примут участие коллективы Funkodoxals, Orchestra Beat и Brevis Brass Band.

В рамках проекта "Спортивные выходные" москвичи также смогут посетить занятия по йоге в 10:00 и функциональную тренировку в 12:00. Кроме того в 12:00 Музей морского флота проведет мастер-класс по вязанию морских узлов. В 16:00 стартует проект "Музыка в метро".

С 10:00 дети смогут погрузиться в "Живую сказку", а в 12:00 вместе с родителями поучаствовать в квесте. Через час желающие смогут нанести себе временную татуировку, еще через час – посоревноваться в знании литературы. В 15:00 начнется мастер-класс по изготовлению закладок. Еще одна викторина ждет гостей в 16:00. Наконец, в 17:00 желающих ждут на подвижные игры.

Любителей спорта также ждут 24 июня на Южном речном вокзале. В 13:45 в конференц-зале начнется квиз по ПДД. Там же с 15:00 можно послушать лекцию фонда "Поиск пропавших детей". В 17:30 любители кино смогут насладиться картиной "Плато Путорана. Неприступная красота".

25 июня посетителей речных вокзалов снова будут ждать спортивное мероприятия, мастер-классы и викторины. Кроме того, на Северном в 15:00 начнется концертная программа Объединения библиотек и культурных центров САО. Комплексная программа Объединения библиотек и культурных центров ЮАО стартует в 14:00 на Южном речном вокзале. Полный список мероприятий доступен на портале mos.ru.

23 июня 2023, 13:10
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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