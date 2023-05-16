Территорию возле ТПУ "Медведково" благоустроят

Иноагент Галкин обратился в суд Москвы Тесты Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина Две трети россиян верят в рост цен на жильеДве трети россиян верят в рост цен на жилье

Лента новостей

Вторник 16 мая

18:13Как уговорить ребенка поехать на дачу: советы специалистов 17:10"Мы выглядим неестественно": Маликов критично взглянул на ровесников с молодежной музыкой 15:56Врач предупредил о вреде гречки для одной категории людей 15:20Ипотеку чаще всего оформляют на "вторичку" 15:00Skywell ET-5: в небе все хорошо 14:50В ангаре на Южнопортовой улице произошло возгорание прессованной бумаги 14:40Группа "Воровайки" может выступить в замке Пугачевой 14:10Малахов ответил на слухи о его съемках в рекламе порошка 13:20В Москве на Каширском шоссе столкнулись пассажирский автобус и два автомобиля 12:20Лолита сообщила о своем диагнозе, который отказался лечить врач 12:00Диабет прогрессирует: подробности состояния насквозь больной 74-летней Пугачевой 11:30Почему Юдашкин часто отказывался шить наряды для Королевой 10:44Скончалась советско-латвийская актриса Регина Разума 10:40Анфиса Чехова погасила ипотеку за полтора года и поделилась секретом 10:20Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники 10:00Где искать жилье для инвестиций в Москве 09:30"Он меня не чувствовал": Верник впервые рассказал правду об отношениях с Табаковым 09:09Куценко раскрыл тонкости съемок интимных сцен 08:00Аэропорт Нового Уренгоя впервые станет объектом "Ночи музеев" 06:10Энрике Иглесиас не смог выйти на сцену из-за болезни 04:28Какое жилье доступно в Москве за 13-14 млн 02:18Продажи квартир в Новой Москве упали на 21% 00:02"История вне времени": как прошла премьера спектакля "Собака на сене" в Московском Губернском театре 22:11Дюжев поделился с народом жизненной философией 19:21Мужу скандальной Елены Блиновской грозит срок до 15 лет – мнение юриста 18:24"Нам повезло": артисты Васильев и Таранник о долгих семейных отношениях 17:25Вместо "Евровидения": Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой 14:26Галкин* потребовал снять с него статус иноагента через суд 13:47Сотни россиян больше суток не могут вылететь из Турции из-за задержки рейсов 13:28Подмосковные врачи спасли пациента с пулей в голове 12:54В Петербурге студент попытался совершить диверсию на железной дороге 12:49Вдовца Чуриковой Панфилова подключили к ИВЛ после госпитализации 11:49Преобразившуюся Екатерину Климову сравнили с Анджелиной Джоли 11:06О какой семейной трагедии до самой смерти молчал Юдашкин 10:58Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон 09:22Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну 08:46По стопам сына: 90-летний Киркоров публично обидел журналистку 06:27Топ направлений на 2023 04:03Не разлей вода: как кот и бобр стали лучшими друзьями 02:44"Полностью вытеснят европейские": эксперт рассказала о будущем китайского автопрома 00:17Спасение уличными собаками своего друга попало на видео 22:17Странному поведению Лаймы Вайкуле нашли объяснение 20:30Гагарина вспомнила о трудностях работы над мультфильмом "Трио в перьях" во время беременности 20:29Кто на самом деле двойник Киркорова 19:08Восстанавливающаяся после травмы Поргина рассказала о своем решении покинуть Ленком 18:33Дочь призвала Успенскую оставить сцену и уйти на заслуженный отдых 18:00Бузова отреагировала на заявление Тарасова об участии в шоу "Звезды в Африке" 17:30Муцениеце спародировала Рапунцель на вирусном видео: фанаты оценили самоиронию 16:02Костюшкин шокировал фанатов: почему певец побрился налысо 15:23Посетовавшая на усталость от работы Собчак вызвала гнев подписчиков
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Территорию возле ТПУ "Медведково" благоустроят

Территорию возле ТПУ "Медведково" благоустроят
70

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работе.

Благоустройство призвано улучшить пешеходную и транспортную доходность транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Медведково". Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В состав ТПУ входит станция "Медведково" и расположенные рядом с ней остановки наземного общественного транспорта. На первом этапе планируется провести работы на улице Грекова и участке улицы Широкой.

Специалисты обновят асфальт на проезжей части и тротуарах, восстановят пешеходные дорожки у храма-часовни, оборудуют удобные спуски с тротуаров для маломобильных граждан. Также пройдет реконструкция ливневой канализации и дополнительное озеленение.

Старые фонари заменят на современные светодиодные. Для пассажиров наземного общественного транспорта сделают остановочные павильоны с зарядками для гаджетов.

Демонтаж покрытия тротуаров и прокладка кабельной канализации уже начались. Работы идут на улице Грекова со стороны Студеного проезда.

Второй этап благоустройства пройдет в 2024 году. Со стороны южного выхода из метро появится разворотная площадка для автобусов, пункты велопроката и четыре велопарковки. Для автомобилистов оборудуют паркинг рядом с кинотеатром "Ладога".

Также специалисты комплекса городского хозяйства реконструируют 95-метровую лестницу между кинотеатром и домом 12 на улице Широкая. На ней построят широкие площадки, установят торшеры, декоративные вазоны и лавочки-клумбы.

Масштабные работы запланированы и на базе ТПУ "Косино" на востоке столицы. Он объединяет Таганско-Краснопресненскую и Некрасовскую линию, маршруты наземного транспорта. В 2023 году пересадочный узел станет частью третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Как сообщил ранее мэр Сергей Собянин, на базе ТПУ "Косино" появится современный пригородный вокзал. Планируется обновить платформы, построить подземный вестибюль, реконструировать порядка двух километров дорог и тротуаров. В составе пересадочного узла организуют конечную остановку и разворотную площадку для наземного общественного транспорта.

16 мая 2023, 17:48
Изображение: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Возле ТПУ "Свиблово" появится пешеходная зона

На территории около ТПУ "Планерная" проведут благоустройство
Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

На Игральной улице построят дом из двух корпусов по программе реновации

На Игральной улице построят дом из двух корпусов по программе реновации
В районе Богородское на востоке Москвы построят дом по программе реновации. Новостройка расположится по адресу: Игральная улица, владение 1.

Москвичей приглашают на гастрономический фестиваль на ВДНХ

Москвичей приглашают на гастрономический фестиваль на ВДНХ
Фестивальная площадка открыта 18 мая с 15:00 до 22:00, с 19 по 21 мая – с 11:00 до 22:00. В Москве на регулярной основе проходят всевозможные спортивные, интеллектуальные и развлекательные мероприятия различного уровня: от районных соревнований до грандиозных фестивалей мирового масштаба.

В Москве откроют еще 27 площадок для выгула собак

В Москве откроют еще 27 площадок для выгула собак
В ближайшие месяцы в столице откроют новые площадки для выгула домашних питомцев. В течение лета откроется 27 площадок в разных округах Москвы.

Фестиваль школьного спорта пройдет в Москве 19 мая

Фестиваль школьного спорта пройдет в Москве 19 мая
Участников в рамках фестиваля, приуроченного к столетию столичного спорта, примет стадион "Москвич". Москвичи всех возрастов любят вест здоровый образ жизни и заниматься спортом.

В Мещанском районе Москвы отремонтируют фасад здания начала XX века

В Мещанском районе Москвы отремонтируют фасад здания начала XX века
Исторический дом построен в стиле модерн. Москва – современный мегаполис, который, меж тем, привлекает внимание богатым историческим наследием.

Выбор читателей

15/05ПндОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну 15/05ПндБедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон 15/05ПндГалкин* потребовал снять с него статус иноагента через суд 15/05ПндО какой семейной трагедии до самой смерти молчал Юдашкин 14/05ВскСтранному поведению Лаймы Вайкуле нашли объяснение 14/05ВскКто на самом деле двойник Киркорова