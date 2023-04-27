На территории около ТПУ "Планерная" проведут благоустройство

Петросян о своей госпитализации Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина Перебрался за океан: Алексей Панин покинул ИзраильПеребрался за океан: Алексей Панин покинул Израиль

Лента новостей

Среда 10 мая

17:20Перевозка детей в авто: что нужно знать родителям 17:00"Не гармонирует с мужем": Наташа Королева перестала соответствовать Тарзану 16:40Гузеева покинула Россию и вышла на связь из Грузии 16:20Утяшева назвала необычную пользу от физических нагрузок 16:00Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон 15:40"Мне плохо, тошнит": Упавшая с лошади Семенович разбила голову 15:20"Мерзкая и подколодная тварь": осквернивший День Победы Назаров получил по заслугам 15:00Российский артист Михайлов оказался под пулями в Донбассе 14:40"Скатертью дорога!": Вернувшуюся израильтянку Пугачеву погнали из России 14:20Алина Кабаева выступила с важным обращением к нации 14:00Мечтающий о крепком сне житель Санкт-Петербурга отравился мухоморами 13:40"Сыночек": болтающаяся в США Орбакайте показала любимого малыша 13:20Подмосковные врачи вытащили тромб из сонной артерии пенсионера 13:00Свиридова столкнулась с издевательствами за границей 12:40"Уголовное преследование": за что Пугачеву и Галкина* могут навсегда "закрыть" 12:20Шоу ряженых и фриков: праздник Украины под видом "Евровидения" начался в Ливерпуле 12:00"Должен огорчить": Попавший в больницу Петросян сообщил печальные новости 11:40Как продать ипотечную квартиру: названы 4 способа 11:20Как уехавший за границу Меладзе продолжает тянуть деньги из россиян 11:00"Завтра": объявлено о возможном разводе Собчак и Богомолова 10:40"Охрану надо усилить": Над сбежавшей в Израиль семьей Пугачевой нависла угроза 10:20365 тысяч евро: как Марина Влади нажилась на разбазаренном наследстве Владимира Высоцкого 10:00"Что ты боишься?": Разъяренные украинцы набросились на Бузову 09:40Как не попасться на крючок мошенников при аренде дачи 09:20Святая: зачем россияне растапливают снег с могилы Жанны Фриске и пьют воду 09:00Только по решению суда: труп Зайцева запретили выкапывать для перезахоронения 08:40На Камчатке произошло землетрясение 08:20Пугачевой стало дурно на могиле бывшего мужа 08:00В Саратове пенсионерку и ребенка насмерть придавило деревом в парке 06:34Тест: отгадайте советских актеров по детским фотографиям 04:10Мода вне времени: как найти свой стиль? 02:13Баланс в воспитании ребенка: что разрешать, а что запрещать 19:20Принимающая лекарства из-за обострения заболевания Седокова пожаловалась на лишний вес 18:10"Тревожный звоночек": психолог прокомментировала фото Костомарова из больницы 17:00"Нет желания даже подходить к телефону": понурая Кудрявцева встревожила россиян своим видом 16:40Тайна Бритни Спирс: почему ее любовники боятся правды 15:50Пугачева прервала молчание и растрогала поклонников словами в честь Дня Победы 14:20В бегах: почему принц Гарри ушел из королевской семьи? 13:00Грудь мечты: Анастасия Костенко рассказала о пластической операции 12:27"Очень стыдно": Вика Цыганова обратилась к поклонникам 11:31Орлова оставила новорожденную дочь с няней ради встречи со свекровью 08:14"Жаль": Бородина уколола отказавшихся приходить на похороны Зайцева звезд 06:22Тест: угадайте фильм с Владимиром Этушем 04:18Памятник самокопанию в музее "Калифорния" 02:32Как я влюбился в Светлану Ходченкову: тайна сериала "Актрисы" и еще 5 фильмов для душевного просмотра 00:21Loomi: в ресторане восточной кухни оценили черный лайм 22:18Что посмотреть в День Победы: 4 военных фильма 2023 года 20:39Как узнать в покупателе квартиры мошенника? 18:17"Потолка еще не достигла": затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт 17:54"Я справлюсь": Осунувшийся Костомаров впервые показал себя после ампутаций
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На территории около ТПУ "Планерная" проведут благоустройство

На территории около ТПУ "Планерная" проведут благоустройство
7

О ходе работ рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В Москве постоянно проводятся работы по благоустройству территорий, в ходе которых специалисты обустраивают для местных жителей новые точки притяжения. К примеру, в текущем году столичные власти запланировали масштабные работы около семи транспортно-пересадочных узлов, в том числе, ТПУ "Планерная".

На самом деле каждый проект по благоустройству уникален, однако у них есть и общие черты. Специалисты всегда стремятся расширить пешеходную зону при сохранении числа полос для движения автомобилей, чтобы не снижать пропускную способность улицы.

Кроме того, они заменяют покрытие проезжей части и тротуарах. После посадки деревьев, кустарников и цветников, а также установки новых скамеек и фонарей территории превращаются в полноценные места отдыха. Для удобства пассажиров оборудуются новые остановочные павильоны и монтируются навигационные стелы.

Так, около ТПУ "Планерная" специалисты комплекса городского хозяйства намерены помимо вышеуказанных работ обновить датские площадки, а также организовать парковочную зону. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам чиновника, главной целью проекта является улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ “Планерная”, в состав которого входят одноименная станция метро и остановки наземного общественного транспорта.

"Важно сделать территорию удобной как для местных жителей, так и для приезжающих в этот район на работу или учебу. В зону благоустройства войдут улицы Планерная и Вилиса Лациса, Алешкинский проезд", — подчеркнул заместитель столичного градоначальника.

В ходе работ запланировано обновлений дорожных и пешеходных покрытий. Около транспортно-пересадочного узла появятся 155 современных уличных торшеров и фонарей с энергосберегающими светильниками. 35 опор контрастного освещения будут установлены для безопасности граждан. Пассажиры смогут пользоваться восьмью новыми остановочными павильонами с функцией зарядки гаджетов. Для автолюбителей будет построена стоянка.

"На месте стихийной парковки на улице Планерной организуем стоянку на 78 машино-мест. Отремонтируем три детские площадки, установим на них новое оборудование", — уточнил Петр Бирюков. Кроме того, около ТПУ появится комфортное общественное пространство с удобными скамейками и вазонами с растениями.

27 апреля 2023, 14:53
Фото: проектное решение / mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В Щербинке завершается строительство подстанции скорой помощи

В Щербинке завершается строительство подстанции скорой помощи
Здание расположено на пересечении улицы Маршала Савицкого и Проектируемого проезда №728. Строительство подстанции завершено на 98%.

В Хамовниках появится зона отдыха с парком и прудом

В Хамовниках появится зона отдыха с парком и прудом
В районе Хамовники в 2024 году обустроят пруд и разобьют вокруг него парк. Общая площадь благоустройства составит 8,8 тысячи квадратных метров.

В Рязанском районе у метро "Стахановская" построят детский сад

В Рязанском районе у метро "Стахановская" построят детский сад
Дошкольное учреждение площадью 2,3 тысячи квадратных метров возведут на Рязанском проспекте. Здание будет располагаться по адресу: Рязанский проспект, владение 6а, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

На Новостроевской улице в Щербинке построят подземный переход

На Новостроевской улице в Щербинке построят подземный переход
Объект сдадут в эксплуатацию в 2024 году Под путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в Щербинке построят подземный пешеходный переход.

Для гостей фестиваля "Московская весна" подготовили кулинарные мастер-классы

Для гостей фестиваля "Московская весна" подготовили кулинарные мастер-классы
Опытные повара научат посетителей готовить вкусные и простые блюда. В этом году фестиваль "Московская весна" пройдет на 27 площадках во всех округах столицы.

В поймах Шмелевки и Кузнецовки появится зона отдыха у воды

В поймах Шмелевки и Кузнецовки появится зона отдыха у воды
В Южном административном округе Москвы приведут в порядок поймы рек Шмелевка и Кузнецовка, сообщил заммэра столицы по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков. В поймах Шмелевки и Кузнецовки появится комфортное пространство для отдыха, прогулок с детьми и занятий спортом, отметил заммэра.

Выбор читателей

09/05ВтрПугачева прервала молчание и растрогала поклонников словами в честь Дня Победы 08/05Пнд"Потолка еще не достигла": затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт 08/05Пнд"Я справлюсь": Осунувшийся Костомаров впервые показал себя после ампутаций 09/05Втр"Тревожный звоночек": психолог прокомментировала фото Костомарова из больницы 09/05Втр"Жаль": Бородина уколола отказавшихся приходить на похороны Зайцева звезд 10/05СрдПугачевой стало дурно на могиле бывшего мужа