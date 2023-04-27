На территории около ТПУ "Планерная" проведут благоустройство

О ходе работ рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.



В Москве постоянно проводятся работы по благоустройству территорий, в ходе которых специалисты обустраивают для местных жителей новые точки притяжения. К примеру, в текущем году столичные власти запланировали масштабные работы около семи транспортно-пересадочных узлов, в том числе, ТПУ "Планерная".

На самом деле каждый проект по благоустройству уникален, однако у них есть и общие черты. Специалисты всегда стремятся расширить пешеходную зону при сохранении числа полос для движения автомобилей, чтобы не снижать пропускную способность улицы.

Кроме того, они заменяют покрытие проезжей части и тротуарах. После посадки деревьев, кустарников и цветников, а также установки новых скамеек и фонарей территории превращаются в полноценные места отдыха. Для удобства пассажиров оборудуются новые остановочные павильоны и монтируются навигационные стелы.

Так, около ТПУ "Планерная" специалисты комплекса городского хозяйства намерены помимо вышеуказанных работ обновить датские площадки, а также организовать парковочную зону. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам чиновника, главной целью проекта является улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ “Планерная”, в состав которого входят одноименная станция метро и остановки наземного общественного транспорта.

"Важно сделать территорию удобной как для местных жителей, так и для приезжающих в этот район на работу или учебу. В зону благоустройства войдут улицы Планерная и Вилиса Лациса, Алешкинский проезд", — подчеркнул заместитель столичного градоначальника.

В ходе работ запланировано обновлений дорожных и пешеходных покрытий. Около транспортно-пересадочного узла появятся 155 современных уличных торшеров и фонарей с энергосберегающими светильниками. 35 опор контрастного освещения будут установлены для безопасности граждан. Пассажиры смогут пользоваться восьмью новыми остановочными павильонами с функцией зарядки гаджетов. Для автолюбителей будет построена стоянка.

"На месте стихийной парковки на улице Планерной организуем стоянку на 78 машино-мест. Отремонтируем три детские площадки, установим на них новое оборудование", — уточнил Петр Бирюков. Кроме того, около ТПУ появится комфортное общественное пространство с удобными скамейками и вазонами с растениями.