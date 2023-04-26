ЖК с пятью смотровыми площадками появится в Бутырском районе

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Умер Валентин Юдашкин Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветамиПрощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонииНе стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла всеРазвод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все

Лента новостей

Пятница 5 мая

15:20В Подмосковье открылась выставка в честь Иосифа Кобзона 15:00Таролог рассказала о будущем больной звезды 90-х Андрея Губина 14:38Сбежавший из России Галкин* показал реалии жизни за границей 14:20Гостиница на костях: туристический центр появится на перевале Дятлова 14:00Семейное воссоединение: Внук Пугачевой заскучал по России вслед за знаменитой бабушкой 13:40"Легче найти в интернете": разведенка Барановская заговорила об интиме на одну ночь 13:20"Никто не слышал": гроб с телом Зайцева хотят перенести в другое место 13:00В апреле на столичный рынок вышло 5 ЖК 12:40"Убивать массово и жестоко": законопроект о бездомных собаках открывает дорогу в ад 12:20Резко исхудавшего Малахова заменили в кресле ведущего 12:00"Волнительно": вид Юдашкина ошарашил толпу зевак 11:40"Держитесь": Высоцкая принимает соболезнования 11:20"Одной скучно": К сверкнувшей растительностью между ног Волочковой пристроился сзади мулат 11:00Эксперт раскрыл преимущества дачного участка 10:40"К мужчинам отношение особое": Орлова присосалась к молодому красавцу за спиной у седого мужа 10:20"Больно": раздавленный смертью близкого Газманов с трудом говорит 10:00"Гори в аду": вышедшего на связь из США Панина распекли 09:40Сухой закон: в РФ планируются масштабные ограничения продажи алкоголя в жилых домах 09:00Родит: Молодая жена подарит пенсионеру Цекало малыша 08:40"Смартфоновое лицо": названа главная особенность современных людей 08:20"Так надо любить": раскрыта тайная связь Киркорова и Газманова 08:00В Новую Москву переезжают из-за экологии 06:10Заподозрили беременность: у Пугачевой может родиться наследник на чужбине 04:18Какая диета считается вредной: объяснил эксперт 02:30"Квадрат" у Кремля стоит от 2,6 млн рублей 00:38"Чего это с ней?": россияне не смогли сдержаться после снимков Толкалиной без одежды 22:40"Паста-кризис": в Италии созвали комиссию из-за роста цен на макароны 22:20Как быстро похудеть после родов? Совет врача-диетолога 22:00Скончался бывший худрук театра "Мастеровые" 21:20Отправленный в реанимацию Петросян вопит в больнице: Что это такое?! 21:00"Стану хорошим отцом": Митя Фомин задумался о рождении ребенка от любимой женщины 19:40"Уже не раз были": всплыла правда о налоговых проверках вляпавшейся в скандал Ольги Бузовой 19:20В Москве велосипедист попал под колеса авто 19:00"Свобода, алкоголь, женщины": предсказан развод едва родившей Брутян и развязного Прилучного 18:40"Профессиональная *****": вскрылось прошлое Лаймы Вайкуле до карьеры в СССР 18:20"Бил и душил на глазах у детей": Рапунцель из "Дома-2" запретила мужу видеть дочерей 18:00Петросяна перевели в реанимацию после тяжелой операции 17:40Кормила отравой Кончаловского: На пойманную на обмане Высоцкую набросилась разъяренная толпа 17:20"Кому сейчас легко?": сын Зайцева бросился к деньгам отца сразу после похорон 17:00"Чувствую себя отвратительно": Слова молодой жены после прощания с Петросяном ранят до слез 16:40"Как мужчина, я не мог": вываливший свое главное богатство Лазарев запищал от отчаяния 16:20Вставила между ягодиц: Оттопырившая голый зад Толкалина оседлала толстенный ствол 16:00"Забрать вещи из замка": вернувшаяся в Россию Пугачева распрощалась с жильем 15:40"Силы на исходе": Поседевший Матвеев сильно сдал после развода с Боярской 15:20"Родился в рубашке": переломанного электричкой подростка спасли врачи Подмосковья 15:00"Должна остаться легендой": ушла разбитая инсультом диктор Светлана Моргунова 14:40Печальный прогноз: что ждет брошенную Орловой новорожденную дочку 14:20Давка и мордобой у гроба: похороны Славы Зайцева обернулись скандалом 14:00Слава Богу, не продали: прилетевшая на похороны Юдашкина мать поселилась в замке у Пугачевой 13:40Вперед за победой: Киркоров предложил Алсу снова поехать на "Евровидение"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

ЖК с пятью смотровыми площадками появится в Бутырском районе

ЖК с пятью смотровыми площадками появится в Бутырском районе
39

Доступ на объекты будет бесплатным.

В Бутырском районе Москвы будет построен жилой комплекс с пятью высотными смотровыми площадками. С них откроется прекрасный вид на важнейшие достопримечательности российской столицы: Кремль, Москва-Сити, ВДНХ, Ботанический сад и Останкинскую башню.

Как рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, новый ЖК будет возведен в Огородном проезде. По лавам чиновника, самая высокая площадка комплекса достигнет почти двух сотен метров.

"Смотровые площадки появятся в пяти строящихся башнях комплекса, каждая из которых названа в честь высочайших горных вершин. Самая высотная из площадок будет расположена на высоте 197 метров. Остальные будут находиться на высоте 162, 161 и 76 метров", — отметил заместитель главы столичного региона.

Посетители смотровых площадок смогут наслаждаться видом на центральную и северную части города с расположенными там достопримечательностями. Кстати, жители и гости ЖК получат бесплатный доступ на новые объекты, уточнила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, на смотровых площадках будут оборудованы лаунж-зоны с мягкой мебелью и панорамным остеклением "Здесь можно будет проводить фотосессии, различные праздники и мероприятия", — добавила чиновник.

Она также подчеркнула, что общая площадь всего комплекса составит более 225 тысяч квадратных метров. Там же планируется возвести школу и детский сад на 325 и 125 мест, соответственно. Строительство ЖК планируется в две очереди.

Сначала будет построен корпус, вмещающий 731 квартиру, сумарная площадь которых превысит 61,2 тысячи квадратных метров. Там же будет оборудован подземный паркинг на два уровня для 114 автомобилей и торгово-досуговый центр. Для местных жителей обустроят сад с шезлонгами, воркаут-площадку, зону отдыха с арт-инсталляцией, природный комплекс, палисадники и другие объекты.

Четыре жилых дома, торговая галерея со спортивными и развлекательными объектами, а также центр для семейного отдыха с выходом в лаундж-зону на крыше появятся во вторую очередь. Украшением квартала станут прогулочный бульвар и ландшафтный парк с различными функциональными зонами.

"Как отмечал [мэр Москвы] Сергей Собянин, в ходе редевелопмента бывших промзон повышенное внимание нужно уделять созданию комфортной для горожан среды — качественной социальной, бытовой и транспортной инфраструктуры, общественных пространств, мест досуга и отдыха" – заключила Анастасия Пятова.

26 апреля 2023, 13:11
Фото: проектное решение / mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В поймах Шмелевки и Кузнецовки появится зона отдыха у воды

В поймах Шмелевки и Кузнецовки появится зона отдыха у воды
В Южном административном округе Москвы приведут в порядок поймы рек Шмелевка и Кузнецовка, сообщил заммэра столицы по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков. В поймах Шмелевки и Кузнецовки появится комфортное пространство для отдыха, прогулок с детьми и занятий спортом, отметил заммэра.

В Москве вновь заработал маршрут от Северного речного вокзала до "Захарково"

В Москве вновь заработал маршрут от Северного речного вокзала до "Захарково"
В столице начался новый сезон речных прогулок. Вновь заработал маршрут от Северного речного вокзала до причала "Захарково" на правом берегу Химкинского водохранилища.

На юго-востоке Москвы капитально отремонтируют 14 поликлиник

На юго-востоке Москвы капитально отремонтируют 14 поликлиник
В Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) продолжаются работы по обновлению 14 поликлиник. Медицинские учреждения расположены в районах Выхино-Жулебино, Лефортово, Люблино, Марьино, Нижегородский, Печатники, Рязанский и Южнопортовый.

В Нагатинском Затоне построят дорогу в рамках программы реновации

В Нагатинском Затоне построят дорогу в рамках программы реновации
Улица местного значения появится на юге Москвы в ходе реализации программы реновации, заявили в пресс-службе Москомэкспертизы. Улица будет находиться в районе Нагатинский Затон.

Москвичи выберут название для площади в Хорошево-Мневниках

Москвичи выберут название для площади в Хорошево-Мневниках
На портале "Активный гражданин" проходит второй этап голосования по выбору названия для площади в районе Хорошево-Мневники. Первый этап завершился в декабре 2022 года.

"Герои и подвиги": в парках Москвы откроется выставка ко Дню Победы

"Герои и подвиги": в парках Москвы откроется выставка ко Дню Победы
Экспозиции откроются в 12 парках столицы. 9 мая вся страна будет отмечать День Победы.

Выбор читателей

03/05Срд"Не каждая мама на это решится": Прилучный и Брутян отказались от новорожденного малыша 03/05Срд"Побойся Бога!": разорвавшая тело покойного Зайцева толпа не довезла его до морга 03/05Срд"Все закончилось": Стало известно об уходе истерзанной болезнью Долиной 03/05Срд"Поработила всю страну": прилетевшая в Москву Пугачева сделала всех своих бывших одной семьей 03/05СрдПотеряла много времени: врач вынес вердикт столкнувшейся с раком Гузеевой 03/05Срд"Божие благословение!": Ольга Кормухина сообщила о рождении дочери