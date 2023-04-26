ЖК с пятью смотровыми площадками появится в Бутырском районе

Доступ на объекты будет бесплатным.

В Бутырском районе Москвы будет построен жилой комплекс с пятью высотными смотровыми площадками. С них откроется прекрасный вид на важнейшие достопримечательности российской столицы: Кремль, Москва-Сити, ВДНХ, Ботанический сад и Останкинскую башню.

Как рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, новый ЖК будет возведен в Огородном проезде. По лавам чиновника, самая высокая площадка комплекса достигнет почти двух сотен метров.

"Смотровые площадки появятся в пяти строящихся башнях комплекса, каждая из которых названа в честь высочайших горных вершин. Самая высотная из площадок будет расположена на высоте 197 метров. Остальные будут находиться на высоте 162, 161 и 76 метров", — отметил заместитель главы столичного региона.

Посетители смотровых площадок смогут наслаждаться видом на центральную и северную части города с расположенными там достопримечательностями. Кстати, жители и гости ЖК получат бесплатный доступ на новые объекты, уточнила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, на смотровых площадках будут оборудованы лаунж-зоны с мягкой мебелью и панорамным остеклением "Здесь можно будет проводить фотосессии, различные праздники и мероприятия", — добавила чиновник.

Она также подчеркнула, что общая площадь всего комплекса составит более 225 тысяч квадратных метров. Там же планируется возвести школу и детский сад на 325 и 125 мест, соответственно. Строительство ЖК планируется в две очереди.

Сначала будет построен корпус, вмещающий 731 квартиру, сумарная площадь которых превысит 61,2 тысячи квадратных метров. Там же будет оборудован подземный паркинг на два уровня для 114 автомобилей и торгово-досуговый центр. Для местных жителей обустроят сад с шезлонгами, воркаут-площадку, зону отдыха с арт-инсталляцией, природный комплекс, палисадники и другие объекты.

Четыре жилых дома, торговая галерея со спортивными и развлекательными объектами, а также центр для семейного отдыха с выходом в лаундж-зону на крыше появятся во вторую очередь. Украшением квартала станут прогулочный бульвар и ландшафтный парк с различными функциональными зонами.

"Как отмечал [мэр Москвы] Сергей Собянин, в ходе редевелопмента бывших промзон повышенное внимание нужно уделять созданию комфортной для горожан среды — качественной социальной, бытовой и транспортной инфраструктуры, общественных пространств, мест досуга и отдыха" – заключила Анастасия Пятова.