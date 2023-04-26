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Пятница 5 мая

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В ЖК в районе Солнцево по программе реновации переедут около тысячи человек

В ЖК в районе Солнцево по программе реновации переедут около тысячи человек
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Новостройка расположена по адресу: Родниковая улица, дом №5А.

В рамках масштабной столичной программы реновации, запущенной еще в 2017 году мэром Москвы Сергеем Собяниным, в районе Солнцево построят жилой комплекс, способный принять около тысячи человек. Они будут переселены из устаревшего жилищного фонда.

Здание было введено в эксплуатацию в марте 2023 года. Для новых жителей специалисты обустроили двор с детскими и спортивными площадками. Переселение по программе реновации будет проведено в течение следующих шести месяцев. Как отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, новостройка расположена по адресу: Родниковая улица, дом №5А.

По словам главы профильного ведомства, новый жилой комплекс состоит из восьми корпусов переменной этажности. Корпуса образуют обособленные кварталы с внутренними дворами. На первом этаже каждого здания обустроены нежилые помещения для размещения технических объектов и необходимой инфраструктуры.

Подъезды оборудованы входными группами с двойными тамбурами, помещениями для инвентаря и колясок, а также комнатами консьержей. Для строительных работ специалисты использовали качественные материалы, уточнил чиновник.

"Отделка квартир и мест общего пользования, а также благоустройство территории выполнены с использованием качественных материалов по единому стандарту программы реновации, утвержденному Мэром Москвы", — подчеркнул Сергей Левкин.

Он также добавил, что рядом с новостройкой установлены четыре детские и столько же спортивных площадок. Местные жители смогут пользоваться качелями, детскими городками и современными тренажерами. В их распоряжении также окажутся три зоны отдыха. Недалеко от здания расположены объекты инфраструктуры.

"В шаговой доступности располагаются три действующие образовательные организации: два корпуса школы № 1542 и детский сад, а также остановка общественного транспорта "Улица Авиаторов", — отметил руководитель департамента.

Также около новостройки построили и ввели в эксплуатацию поликлинику, которая может принять за смену 750 посетителей. Еще здесь появится детский сад на 200 малышей. Всего же по программе реновации в районе Солнцево планируется расселить из 43 старых домов 7,4 тысячи человек, заключил Сергей Левкин.

26 апреля 2023, 12:06
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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