В Очаково-Матвеевском построят дорогу к новым домам

В Мосгосстройнадзоре выдали на это разрешение.

В Москве строятся не только крупные развязки, хорды и рокады, но и дороги районного значения, а также внутриквартальные проезды. При благоустройстве новых территорий создание проездов и дорог является вопросом первой важности.

Так, районе Очаково-Матвеевское продолжается активное строительство жилых домов. Там важно организовать транспортную связь новых зданий с местной улично-дорожной сетью, поэтому скоро начнется строительство нового проезда. Новая дорога будет проходить от Очаковского шоссе (возле вл. 3, 3а и 5) до Проектируемого проезда №1656. Комитет государственного строительного надзора города Москвы уже выдал разрешение на строительство.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что протяженность двухполосной дороги составит 340 метров, ширина одной полосы будет равна трем метрам. Рядом с проездом сделают тротуары и пешеходные ограждения. Не забудут и про инженерные коммуникации, дорожную разметку и благоустройство прилегающей территории.

Создадут съезд на Очаковское шоссе. Скорость движения по проезду составит 30–40 километров в час. Процесс строительства будут контролировать специалисты подведомственного Центра экспертиз, которые проведут лабораторно-инструментальные исследования и испытания дорожного покрытия, добавил Войстратенко.

Говоря о развитии Очаково-Матвеевского, стоит вспомнить, что недавно после реконструкции состоялось открытие станции Очаково будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). На открытии был мэр Москвы Сергей Собянин.

Станция Очаково нуждалась в реконструкции, поскольку не соответствовала современным стандартам московского транспорта. "Открыли современный пригородный вокзал — с новыми платформами и надземным вестибюлем. Здесь будет удобно всем, в том числе маломобильным гражданам и пассажирам с детьми", – рассказывал градоначальник.