Территории у кластеров "Руднево" и "Ломоносов" превратились в комфортные пространства

Там появились места для прогулок и отдыха.



Новые научно-технологические центры становятся новыми точками роста экономики Москвы. Территории рядом с ними благоустраивают и делают доступными для всех жителей.

В этом году в порядок привели несколько участков рядом с инновационными центрами. Так, у кластера "Руднево" благоустроили участок площадью 10,3 гектара. Он расположен между Сочинской улицей, Проектируемым проездом №625 и Северо-Восточной хордой. Работы прошли с учетом пожеланий местных жителей и сотрудников компаний – резидентов кластера.

Раньше на этом месте было пустующее пространство без развитой инфраструктуры. В ходе благоустройства проложили дорожки протяженностью шесть километров. Вдоль них высадили деревья и кустарники, разбили газоны.

Для детей создали игровую зону площадью 665 квадратных метров. Любители активного образа жизни оценят спортивную площадку площадью около 546 квадратных метров с оборудованием для воркаута.

Также в порядок привели территорию рядом с кластером "Ломоносов" – флагманом инновационного научно-технологического центра МГУ имени Ломоносова. Он расположен в районе Раменки на западе Москвы.

Благоустройство провели с учетом пожеланий резидентов кластера. Первый этап работ прошел на площади 1,6 гектара. Транспортная и пешеходная доступность кластера значительно улучшилась. Территорию приспособили для маломобильных граждан.

Обновлено 4,8 тысячи квадратных метров асфальта и 8,2 тысячи квадратных метров дорожного полотна. Пешеходную и проезжую части разделили гранитными бордюрами. Проложена дополнительная система водостока.

Второй этап благоустройства кластера "Ломоносов" затронет Проектируемые проезды №1190 и 1194. Они соединят улицы Светланова и Раменский бульвар с гимназией МГУ. Площадь благоустройства составит более шести гектаров. Путь от инновационного центра до станций "Ломоносовский проспект" и "Раменки" Солнцевской линии метро станет гораздо удобнее.

Задачу развивать научно-инновационные кластеры поставил мэр Москвы Сергей Собянин. В городе строится Национальный космический центр. В здании площадью 250 тысяч квадратных метров разместятся ведущие профильные организации.