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Пятница 17 ноября

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В 10 тысячах жилых домов Москвы заменили инженерные системы

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Работы прошли в рамках программы капитального ремонта.

С 2015 года в рамках программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили инженерные системы в более чем 10 тысячах жилых домов Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты меняют системы центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, электрики и канализации. Также в список работ входит ремонт элементов противопожарной автоматики и дымоудаления, внутреннего водостока, обновление мусоропроводов.

По словам Бирюкова, в ходе капитального ремонта замене подлежат все устаревшие трубопроводы, соединительные элементы, опорные конструкции и задвижки. В квартирах и местах общего пользования устанавливают новые радиаторы и конвекторы. Применяются материалы только российского производства, отвечающие требованиям надежности и долговечности.

В конце октября завершился капитальный ремонт дома-сороконожки на Беговой улице. Свое название он получил из-за 20 пар железобетонных опор, которые держат конструкцию. Уникальное 13-этажное здание возвели в 1978 году по индивидуальному проекту.

Специалисты комплекса городского хозяйства почистили фасад, привели в порядок межпанельные швы и загерметизировали их современными составами. Места замокания обработали антигрибковой защитой. Заменены входные двери, внутренние инженерные системы и электрические сети.

Капитальный ремонт жилья проходит во всех округах Москвы, в том числе в центре. В текущем году там обновят 360 многоквартирных домов. Самое высокое здание – 17-этажный дом 1977 года постройки на Марксистской улице в Таганском районе.

Столичная программа капитального ремонта – один из крупнейших проектов модернизации жилых домов. Проект стартовал в 2015 году и продлится до 2044-го. В программу включили более 28,5 тысячи домов общей площадью 275 миллионов квадратных метров и 355 тысяч инженерных систем. Планируется заменить около 112 тысяч лифтов.

С 2015 года в Москве капитально отремонтировали 13 тысяч жилых домов общей площадью почти 71 миллион квадратных метров.

2 ноября 2023, 15:18
Mos.ru✓ Надежный источник

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