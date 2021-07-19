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На территории центра хирургии имени Вишневского построят корпус высоких технологий

На территории центра хирургии имени Вишневского построят корпус высоких технологий

На территории Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского будет построен корпус медицинских технологий и отреставрированы старые корпуса.
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Система здравоохранения Москвы активно развивается. В российской столице постоянно строятся новые больницы и поликлиники, которые делают медицинскую помощь более доступной. Учреждения здравоохранения непрерывно снабжаются современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволяют, с одной стороны, повысить скорость исследований, с другой, снизить вероятность ошибок, что благоприятно сказывается на пациентах. Городские власти закупают новые комфортабельные машины скорой помощи, за счет чего повышается их оперативность. Наконец, в городе ведется активная работа по реставрации больничного фонда.

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Так, председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская сообщила, что уже утвержден проект, согласно которому на территории Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского будет построен корпус медицинских технологий. Кроме того, специалисты отреставрируют старые корпуса больницы.

"Проект предусматривает строительство центра высоких медицинских технологий площадью 18 тысяч квадратных метров. Кроме того, будет реконструирован лабораторно-клинического корпус, его оснастят необходимым оборудованием для оказания помощи гражданам. Стоит отметить, что своевременная модернизация медицинских институтов и учреждений отражается на доступности и качестве медицинской помощи", — подчеркнула Княжевская.

Отметим, что Центр хирургии имени А.В. Вишневского, основанный еще в 1945 году, сейчас является одним из ведущих медицинских учреждений в России. Здесь трудятся высококлассные хирурги, известные не только в в нашей стране, но и во всем мире. Разумеется, такие уникальные медицинские центры должны развиваться и модернизироваться по последнему слову техники, а устаревшие здания — вовремя ремонтироваться.

После реконструкции лабораторно-клинического корпуса на цокольном этаже здания откроют приемное и центральное стерилизационное отделения, больничную аптеку и экспресс-лабораторию. На первом этаже специалисты сделают палаты для пациентов, в которых установят 50 коек. На втором разместят отделение анестезиологии и реаниматологии с палатами реанимации и интенсивной терапии на 12 коек, а также пять операционных.

Важно отметить, что все работы будут финансироваться за счет федерального бюджета и собственных средств национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского.

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Фото: Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ www.mos.ru
Автор: 19 июля 2021, 18:57 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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