В больницы и поликлиники Москвы поступит около 6 тысяч единиц медтехники

Коронавирус в Москве Певица МакSим в коме: подробности Скандал Бузовой с Губерниевым Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
партнеры
Среда
23 июня
Лента новостей
16:20
"Кровь текла": избитая соперницей Макеева переживает за ребенка
16:16
Россиянам хотят выплачивать по 100 тысяч рублей на ребенка в год
16:11
Эксперт Хренин: Белоруссия является разменной фигурой в большой игре
16:11
"Как баба-яга": вид неопрятной Бузовой без фильтров ошарашил россиян
15:35
Поможет генетика: найден способ остановить эпидемию коронавируса
15:34
Нарушитель Элджей проигнорировал суд о лишении водительских прав
15:26
"Вранье, высокомерность и агрессия": тяжелобольную экс-супругу Аршавина затравили после скандального интервью
15:22
Что стало со звездой сериала "След" Владом Маленко
15:06
В Кремле оценили возможность введения локдауна в России
15:04
Юристы рассказали о психических аномалиях у Михаила Ефремова
15:04
"Раскрепощенный и уверенный в себе": муж Бородиной обласкал молодого красавца
15:01
Юлечка забрала: Лысенко похоронили рядом с Началовой
14:45
"Надеюсь, будем общаться": новоиспеченная бабушка-Зудина откровенно о пополнении в семье
14:37
"Называл его папой": Константин Эрнст похоронил близкого человека
14:37
"Уже молодость опала": зацикленный на внешности Шаляпин решился на крайние меры
14:34
На Ямале произошла тройная авария
14:23
Несколько операций подряд: у Леонтьева возникли серьезные проблемы со здоровьем
14:19
Ушла легенда: звезды рыдают у гроба Лысенко
14:16
Он болел ковидом второй раз: вдова рассказала, почему Грачевский поздно обратился за помощью
14:09
Под Москвой подростку оторвало руку при прыжке с тарзанки
13:59
В Южно-Сахалинске ребенка сбили на пешеходном переходе
13:52
"Позор!": Миддлтон в неуместном наряде разозлила британцев
13:52
"Планы сумасшедшие": Арзамасова не собирается засиживаться в декрете
13:50
"Гнет из себя принцессу": партнер Лазарева Малиновский закатил истерику из-за свадьбы
13:46
У берегов Сахалина заметили акулу-людоеда
13:41
Публика ахнула: Самбурская выставила напоказ все прелести
13:31
Мистический знак в день смерти Грачевского: Он все почувствовал
13:18
Под Москвой задержали похитителей сменных бритв
13:17
"Опять голая?!": скандальное поведение Волочковой в День памяти и скорби взбесило россиян
13:05
В Москве футбольные фанаты подрались с мигрантами
13:01
Роман с аферистом, неудачная кинокарьера и забвение: судьба "инопланетянки" Метелкиной
13:00
Модный красавец-внук блеснул у гроба Лысенко
12:53
Лицемерие белорусской оппозиции: Алексиевич назвала Тихановскую "беглой кухаркой"
12:45
"Детей не получилось": Нетребко и Эйвазову поставили страшный диагноз
12:09
В Саратове детский паравозик перевернулся вместе с пассажирами
11:46
"Я очень расстраиваюсь": Арзамасова заговорила о хейте в свой адрес
11:40
Число заразившихся коронавирусом в России вновь превысило 17 тысяч
11:39
"Будем прыгать от локдауна к локдауну": эксперт предсказал будущее жителей России
11:33
Депутат бундестага: Германия готовится к войне с Россией
11:29
Россиян ждет рост цен на бумажные книги: в чем причина
11:23
Противники независимости Каталонии устроили массовый протест в Испании
11:18
"Он очень хотел": Королева объяснила отсутсвие наследников в браке с Николаевым
10:59
"Даже удовольствие не успела получить!": Чехову прилюдно потрогали между ног
10:54
В Московской области врачи вырезали у юной пациентки гигантскую опухоль
10:44
Два миллиона россиян не получили выплаты по накопительной части пенсии: названы причины
10:31
Под Москвой задержали мужчину с двумя килограммами мефедрона
10:27
"Съехала башка": Ягудин заявил об эмоциональном срыве
10:23
"Улучшений нет": всплыли новые детали состояния пребывающей в коме МакSим
10:16
К чему приведут низкие темпы вакцинации от COVID-19 в России? Ответ эксперта
10:05
В Африке задержали туристов из России
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская о возможной отмене санкций ЕС против Белоруссии: Это путь в никуда
Латушко заявил о начале подпольной борьбы против Лукашенко
Вайкуле сообщила грустную новость после веселой гулянки на юбилее Галкина
"Я не вакцинировался": Егор Бероев устроил прилюдную провокацию
Новые санкции Евросоюза поставят режим Лукашенко на колени – глава МИД Люксембурга
"Было лучше": ставшую блондинкой Бузову разнесли в пух и прах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
В больницы и поликлиники Москвы поступит около 6 тысяч единиц медтехники

В больницы и поликлиники Москвы поступит около 6 тысяч единиц медтехники

Столичные власти продолжают процесс оснащения лечебных учреждений Москвы новым медицинским оборудованием даже в условиях эпидемии
прочитано 152 раза

Более двух тысяч единиц современного медицинского оборудования уже направлено в больницы и поликлиники Москвы. Примечательно, что столичные власти закупают технику по так называемым контрактам жизненного цикла. Это означает, что поставщик гарантирует ее работоспособность на протяжении всего срока эксплуатации.

ПО ТЕМЕ

Москвичи могут пройти медобследование в 58 центрах госуслуг "Мои документы"

Семь тысяч человек обследовались в павильонах "Здоровая Москва" за три дня

Программу закупок медтехники можно назвать масштабной. На данный момент городские власти уже приобрели более пяти тысяч единиц современного оборудования, а всего до 2023 года столичные лечебные учреждения получат около шести тысяч специализированных аппаратов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

"Для столичных медицинских организаций запланировано приобретение около шести тысяч единиц различного оборудования: компьютерных и магнитно-резонансных томографов, ангиографов, маммографов, аппаратов для рентген– и ультразвуковой диагностики и другой техники. Оборудование будет поставлено до конца 2023 года. Закуплено более пяти тысяч единиц техники, из которых более 40 процентов, более двух тысяч единиц, уже поступило в городские больницы и поликлиники и постепенно вводится в эксплуатацию".

Важно отметить, что новая медицинская техника будет интегрирована в общее информационное пространство столичной системы здравоохранения. Это позволит повысить качество лечения за счет оперативного обмена информацией между врачами в режиме онлайн.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ www.mos.ru
Автор: 23 июня 2021, 16:02 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сильно тревожит": Билан откровенно рассказал о пьяном скандале

Артист не может забыть свой позор
Шоу-бизнес

"Опять голая?!": скандальное поведение Волочковой в День памяти и скорби взбесило россиян

Балерина решила не изменять созданному имиджу
Шоу-бизнес

"Гнет из себя принцессу": партнер Лазарева Малиновский закатил истерику из-за свадьбы

Артист вышел из себя
Шоу-бизнес

"Детей не получилось": Нетребко и Эйвазову поставили страшный диагноз

Артисты счастливы в браке, но есть одно "но"

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+