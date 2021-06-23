В больницы и поликлиники Москвы поступит около 6 тысяч единиц медтехники

Столичные власти продолжают процесс оснащения лечебных учреждений Москвы новым медицинским оборудованием даже в условиях эпидемии

Более двух тысяч единиц современного медицинского оборудования уже направлено в больницы и поликлиники Москвы. Примечательно, что столичные власти закупают технику по так называемым контрактам жизненного цикла. Это означает, что поставщик гарантирует ее работоспособность на протяжении всего срока эксплуатации.

Программу закупок медтехники можно назвать масштабной. На данный момент городские власти уже приобрели более пяти тысяч единиц современного оборудования, а всего до 2023 года столичные лечебные учреждения получат около шести тысяч специализированных аппаратов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

"Для столичных медицинских организаций запланировано приобретение около шести тысяч единиц различного оборудования: компьютерных и магнитно-резонансных томографов, ангиографов, маммографов, аппаратов для рентген– и ультразвуковой диагностики и другой техники. Оборудование будет поставлено до конца 2023 года. Закуплено более пяти тысяч единиц техники, из которых более 40 процентов, более двух тысяч единиц, уже поступило в городские больницы и поликлиники и постепенно вводится в эксплуатацию".

Важно отметить, что новая медицинская техника будет интегрирована в общее информационное пространство столичной системы здравоохранения. Это позволит повысить качество лечения за счет оперативного обмена информацией между врачами в режиме онлайн.

