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Четверг 3 октября

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Диалог культур в Москве: на третьей Московской неделе моды почти 200 дизайнеров представят свои коллекции

Диалог культур в Москве: на третьей Московской неделе моды почти 200 дизайнеров представят свои коллекции
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С 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" состоится третья Московская неделя моды. Московская неделя моды из сезона в сезон подчеркивает значимость молодых талантов в России и на международной модной арене.

«В октябре столица вновь станет площадкой для международного сотрудничества в сфере моды. Почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров, в том числе из Бразилии, Индии, Китая, Коста-Рики, Объединенных Арабских Эмиратов и других дружественных стран, представят свои коллекции широкой аудитории», — отметила Наталья Сергунина.

С 5 по 9 октября в «Манеже» будет работать открытый маркет, где желающие смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров. Посетителей ждут с 13:00 до 21:00. Вход осуществляется по предварительной регистрации на сайте мероприятия. Участники и гости события смогут познакомиться с локальными брендами из 36 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

На лектории Московской недели моды ведущие специалисты прочитают лекции и проведут дискуссии об истории российской моды и современных тенденциях. Среди спикеров ведущие эксперты в области моды, текстиля и ювелирной отрасли, ведущие преподаватели МГУ им. Ломоносова, Британской высшей школы дизайна, аналитики и историки моды и др. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.

Также в течение шести дней планируется провести 83 модных показа.

“Крупные мероприятия, такие как Московская неделя моды, являются важной платформой для повышения узнаваемости бренда. Во-первых, Московская неделя моды собирает элиту мировой модной индустрии, включая дизайнеров, байеров, представителей СМИ и лидеров мнений, которые вместе создают мощную сеть, способную быстро увеличить узнаваемость бренда. Во-вторых, участие в таких международных событиях предоставляет бренду возможность продемонстрировать свои новейшие дизайнерские идеи и продуктовые линейки, что привлекает внимание на глобальном уровне и играет важную роль в создании и укреплении имиджа бренда”, рассказывает дизайнер китайского бренда KENSUN, показ которого состоится 4 октября на Московской неделе моды.

Ранее, 3 октября, в столице начнется BRICS+ Fashion Summit, на который соберутся делегации более чем из 100 стран мира. Они также посетят мероприятия Московской недели моды.

Шоу-бизнес в Telegram

3 октября 2024, 11:28

Брюки из лепестков роз, эко-мех и другие модные тренды этого лета

Брюки из лепестков роз, эко-мех и другие модные тренды этого лета
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Возращение к истокам: знаменитый бренд предложил красавицам носить кокошники

Возращение к истокам: знаменитый бренд предложил красавицам носить кокошники
"Там чудеса: там леший бродит, // Русалка на ветвях сидит; // Там на неведомых дорожках // Следы невиданных зверей", – писал Пушкин в 1820 году. Эти строки вдохновили дизайнера Наталью Душегрею на создание невероятной красоты коллекции. Символично, что ее показ прошел во дворе московского музея гения русской поэзии. Бренд "Душегрея" отличается фантазийностью кроя, причудливостью принтов и качеством тканей.

Бизнес-план Московской недели моды

Бизнес-план Московской недели моды
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Московская неделя моды: пять дизайнеров, на которых надо обратить внимание

Московская неделя моды: пять дизайнеров, на которых надо обратить внимание
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Мода нон-стоп

Мода нон-стоп
Московская неделя моды финиширует на высокой ноте. Марафон показов на двух крупнейших площадках Москвы, коллекции российских и иностранных дизайнеров, звездная светская хроника – мы так привыкли к этому, что не готовы расстаться с главным модным мероприятием нашей страны. В «Манеже» и на ВДНХ в течение семи дней демонстрируются коллекции лучших отечественных дизайнеров – уже известных и начинающих.

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