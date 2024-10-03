Диалог культур в Москве: на третьей Московской неделе моды почти 200 дизайнеров представят свои коллекции

С 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" состоится третья Московская неделя моды. Московская неделя моды из сезона в сезон подчеркивает значимость молодых талантов в России и на международной модной арене.



«В октябре столица вновь станет площадкой для международного сотрудничества в сфере моды. Почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров, в том числе из Бразилии, Индии, Китая, Коста-Рики, Объединенных Арабских Эмиратов и других дружественных стран, представят свои коллекции широкой аудитории», — отметила Наталья Сергунина.



С 5 по 9 октября в «Манеже» будет работать открытый маркет, где желающие смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров. Посетителей ждут с 13:00 до 21:00. Вход осуществляется по предварительной регистрации на сайте мероприятия. Участники и гости события смогут познакомиться с локальными брендами из 36 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

На лектории Московской недели моды ведущие специалисты прочитают лекции и проведут дискуссии об истории российской моды и современных тенденциях. Среди спикеров ведущие эксперты в области моды, текстиля и ювелирной отрасли, ведущие преподаватели МГУ им. Ломоносова, Британской высшей школы дизайна, аналитики и историки моды и др. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.

Также в течение шести дней планируется провести 83 модных показа.

“Крупные мероприятия, такие как Московская неделя моды, являются важной платформой для повышения узнаваемости бренда. Во-первых, Московская неделя моды собирает элиту мировой модной индустрии, включая дизайнеров, байеров, представителей СМИ и лидеров мнений, которые вместе создают мощную сеть, способную быстро увеличить узнаваемость бренда. Во-вторых, участие в таких международных событиях предоставляет бренду возможность продемонстрировать свои новейшие дизайнерские идеи и продуктовые линейки, что привлекает внимание на глобальном уровне и играет важную роль в создании и укреплении имиджа бренда”, рассказывает дизайнер китайского бренда KENSUN, показ которого состоится 4 октября на Московской неделе моды.

Ранее, 3 октября, в столице начнется BRICS+ Fashion Summit, на который соберутся делегации более чем из 100 стран мира. Они также посетят мероприятия Московской недели моды.