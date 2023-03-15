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Мода
Как попасть на NEW YORK FASHION WEEK

Как попасть на NEW YORK FASHION WEEK

Валентина Варнавская, исполнительный директор маркетингового агентства Apro Production, постоянный член жюри Sochi Fashion Week, член "Национальной Академии Индустрии Моды", основатель собственного бренда street-style одежды, обладательница многочисленных наград национального и международного уровня рассказала о своей деятельности в России и США, а также поделилась тем, насколько эффективными могут быть подходы, используемые ей в своей работе.
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Валентина, Вы входите в число организаторов и являетесь непосредственным участником многих российских проектов, в том числе и знаменитого Sochi Fashion Week, имеете богатый опыт в сфере индустрии моды и являетесь выпускницей знаменитой Модной школы Вячеслава Зайцева Z’S Model School. Чем для Вас интересна мода США?

Соединенные Штаты являются ведущей страной в индустрии дизайна одежды. Помимо профессиональной деловой одежды, американская мода эклектична и преимущественно неформальна. Культурные корни американцев отражаются в их одежде – ковбойские шляпы, ботинки, джинсы и кожаные куртки являются символами специфического американского стиля. В то же время Нью-Йорк и в меньшей степени Лос-Анджелес, являются центрами американской индустрии моды. Нью-Йорк считается одной из мировых столиц моды "большой четверки", наряду с Парижем, Миланом и Лондоном. Штаб-квартиры многих ведущих дизайнерских брендов, таких как Ralph Lauren Corporation, Calvin Klein, J.Crew, Michael Kors, Alexander Wang, Vera Wang, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Diane von Furstenberg, Donna Karan и Victoria's Secret, находятся на Манхэттене, Нью-Йорк.

В последние годы неотъемлемой частью нашей жизни стали социальные сети. Коснулось ли это и индустрии моды?

Безусловно. Приведу пример. Ежегодная церемония Met Gala на Манхэттене широко известна как самое престижное модное событие в мире. Попасть туда очень трудно. Однако социальные сети также являются прекрасной площадкой для демонстрации модных трендов с гораздо более широким охватом аудитории. В надежде, что многие захотят купить тот или иной продукт, некоторым влиятельным инфлюэнсерам платят очень большие деньги за его продвижение в социальных сетях. Бизнес надеется, что многие зрители купят продукт без дополнительной рекламы.

Фото: пресс-служба

В 2022 году Вы начали сотрудничать с американской компанией 365 Sun, LLC в качестве внешнего консультанта по подбору топ-моделей для маркетинговых кампаний 365 Sun, LLC, а также по созданию и разработке PR-стратегии модных стандартов продвижения профессиональной косметики для волос. Компания Sun 365, LLC – это известный дистрибьютор косметических брендов премиум-класса, таких как Nutree Professional и BRAÉ на американском рынке.

Что конкретно Вы делали?

Компания Sun 365, LLC – это действительно известный дистрибьютор косметических брендов премиум-класса. Руководители компании родом из России и тщательно следят за лучшими модными проектами в нашей стране. Им очень понравились результаты моего труда, мой взгляд на решение тех или иных задач – мы провели переговоры о сотрудничестве в вопросе новых способов продвижения продукта, используя тенденции из области fashion. Я предложила задействовать подиум-моделей для демонстрации результата использования продукции. Для продвижения продукции партнеров в сети Интернет я провела переговоры с ведущими топ-моделями Флориды (Майами) и Калифорнии (Лос-Анджелес), подготовила список участников проекта, разработала и внедрила PR-стратегию сотрудничества. Целью было повышение узнаваемости бренда наших партнеров в целом (в частности, Nutree Cosmetics), а также отдельных категорий широкой линейки продуктов и, как результат – значительный рост продаж.

Насколько известно, Вам удалось привлечь в проект известную модель. Это помогло достичь поставленных целей?

Совершенно верно. Выбор пал на девушку, которая до этого появлялась на обложках и страницах таких журналов, как Vogue, Glamour, Harper's Bazaar и Elle, работала с именитыми брендами и дизайнерами, такими как Cartier, Chopard, Yves Saint Laurent, Balmain и Michael Costello. Модель продемонстрировала бренд в своих социальных сетях, что увеличило продажи в декабре 2022 года в 2 раза. Компания также обсудила вопрос о том, что фотографии модели будут использованы на главной странице своего сайта, что, безусловно, должно увеличить конверсию новых планов покупок.

Фото: пресс-служба

Прекрасный результат! Привлечение внимания известных людей из мира моды является сложной задачей, требующей многолетнего опыта и профессиональных навыков. Однако в результате даёт дополнительных клиентов и партнеров, улучшает репутацию бренда и повышает узнаваемость компании на рынке. Можно ли сказать, что успех этого проекта имеет положительное влияние на деятельность компании в целом?

Да, конечно, благодаря таким проектам, 365 Sun, LLC удалось добиться значительных результатов в короткие сроки. Бренд получил более 30 000 уникальных посещений своей страницы в социальной сети и увеличил выручку на 30%. Ранее Nutree не уделяла особого внимания продвижению своей продукции через социальные сети.

Однако сегодняшние реалии говорят о том, что это необходимо делать. И речь не просто о стандартных способах работы с SMM-специалистами. Необходимо привносить что-то новое в контексте коллабораций со смежными отраслями, например fashion. Сделать качественный скачок можно лишь значительно повысив уровень узнаваемости бренда в социальных сетях, тем самым получив себе новых клиентов, в том числе магазины косметики и салоны красоты.

Фото: пресс-служба

Насколько известно, в результате данной работы маска для волос Brazilian Expert Botox получила награду «Продукт года», а это означает, что маска для волос Nutree Professional была официально признана лучшей в мире. Были ли еще какие то достижения?

Да, действительно, в результате Кампания привлекла внимание престижной награды Independent Innovation Awards. Но самое главное достижение лично для меня, это то, что Sun 365, LLC была официально приглашена на Неделю моды в Нью-Йорке в качестве официального партнера благодаря сотрудничеству с top models в 2022-23 годах. Такое приглашение на это престижное мероприятие – не просто совпадение.

Организаторы тщательно отбирают участников и ведут длительные переговоры, особенно следя за репутацией партнеров. Приглашение компании на это мероприятие является прямым результатом нашего сотрудничества, и оно было бы невозможно без моих навыков и опыта. Это, несомненно, большой успех и свидетельство нашей напряженной работы и преданности делу. Участие в таком известном и уважаемом мероприятии укрепляет доверие к Sun 365, LLC и укрепляет ее позиции лидера в индустрии моды. В целом, приглашение на New York Fashion Week является неоспоримым успехом и подтверждает мою позицию в мире моды. Я конечно же горжусь своим новым достижением в мире моды.

Спасибо, Валентина, что рассказали о высокой эффективности привлечения социальных сетей в мир моды. Безусловно, приглашение компании Sun 365, LLC на Неделю высокой моды в Нью-Йорке это не последнее достижение в Вашей карьере.

Мне было приятно.

Фото: пресс-служба
Автор: 15 марта 2023, 11:38

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