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ТОП-6 компонентов в составе крема для лучшего увлажнения кожи

ТОП-6 компонентов в составе крема для лучшего увлажнения кожи
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В зимний период кожа нуждается в особом уходе. "Дни.ру" назвали ингредиенты, которые обязательно должны быть в составе крема.

Кожа любого типа нуждается в уходе и увлажнении в любое время года. Одним из основных этапов ежедневного ухода за кожей является использование увлажняющего крема для лица. Beauty-эксперт в области эстетической косметологии Юлия Акмаева рассказала в беседе с "Дни.ру" на какие компоненты в составе крема стоит обратить внимание для поддержания оптимального уровня влаги в коже.

Эксперт Юлия Акмаева. Фото: пресс-служба

Верхние слои эпидермиса нуждаются в постоянном поддержании гидратации (увлажнения) на должном уровне, особенно в холодное время года или при сухом воздухе в помещении, что является частой проблемой в отопительный сезон.

Регулярное использование увлажняющего крема необходимо для красоты и здоровья кожи, а также это прекрасный помощник в решении таких проблем, как:

  • Сухость;
  • Шелушение;
  • Морщины;
  • Потеря упругости;
  • Тусклый и неоднородный цвет лица;
  • Воздействие вредных факторов окружающей среды;
  • Акне;
  • Пигментные пятна.

Для лучшего увлажнения кожи можно использовать:

  1. Компоненты натурального увлажняющего фактора – это мочевина, глицерин, аминокислоты, основной характеристикой которых, является продолжительное, но не очень интенсивное увлажнение.
  2. Полимерные вещества, такие как гиалуроновая кислота, коллаген, эластин, растительные протеины.
  3. Масла, животные жиры, которые создают влагоудерживающую защитную пленку на поверхностном слое эпидермиса.
  4. Липиды, церамиды, холестерин, ненасыщенные жирные кислоты, которые формируют естественный барьер от испарения влаги.

ТОП-6 компонентов в составе крема на которые стоит обратить внимание для решения проблем, связанных с недостатком уровня влаги в коже любого типа

Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота — это естественный компонент кожи, который помогает удерживать влагу в клетках организма, что помогает сохранять здоровье кожи. Гиалуроновая кислота проникает в глубокие слои эпидермиса, удерживая воду и увлажняя ее, сдерживая при этом процессы старения. Особой популярностью пользуется в косметологической и медицинской сферах, так как является водорастворимой и биосовместимой.

Глицерин

Глицерин обладает высокой способностью поглощать и удерживать влагу, которая содержится как в косметических средствах, так и в воздухе, проникая при этом в глубокие слои эпидермиса. Он также помогает защищать кожу от вредных факторов окружающей среды и солнечных лучей.

Коллаген

Коллаген – это основной строительный материал кожи. Он способствует удержанию влаги в клетках кожи, делая кожу более эластичной и упругой. Особенность этого компонента в том, что его молекулы довольно большого размера, поэтому увлажнение происходит только в верхних слоях эпидермиса. Крема, в составе которых содержится коллаген – это увлажняющее косметическое средство, но никак не восполняющее собственный коллаген в глубоких слоях кожи.

Молочная кислота

Молочная кислота – это альфа-гидрокислота, то есть органическая. Она является хорошим, но деликатным кератоликом, который помогает отшелушивать омертвевшие клетки кожи, улучшая при этом ее цвет. Молочная кислота также способствует удержанию влаги в коже, что делает ее более увлажненной и здоровой.

PHA-кислоты

PHA-кислоты – это полигидроксикислоты, которые можно использовать для сухой и чувствительной кожи. Они хорошо защищают кожу от вредных факторов окружающей среды, способствуют уменьшению пигментных пятен, разглаживают рельеф кожи, улучшая ее цвет, а также активизируют выработку коллагена и эластина, которые отвечают за эластичность и упругость кожи.

Растительные экстракты, водоросли.

Растительные экстракты и водоросли – это натуральные ингредиенты, которые содержат в себе большое количество антиоксидантов и питательных веществ. Они важны для защиты кожи от воздействия внешних факторов, ее увлажнения и здоровья. Например, азиатская центелла обладает противовоспалительными, ранозаживляющими и увлажняющими свойствами. Также к растительным экстрактам относятся: женьшень, алоэ вера, масло ши и многие другие

Все вышеупомянутые компоненты могут помочь в борьбе с сухостью, шелушением, пигментных пятнами, акне и другими проблемами. И независимо от того, какие увлажняющие компоненты в составе крема вы выберете, регулярный уход за кожей является ключом к ее здоровью и красоте. Но не стоит забывать о том, что каждый тип кожи уникален и может потребоваться индивидуальный подход и помощь специалиста.

28 января 2024, 12:15
Эксперт Юлия Акмаева. Фото: пресс-служба
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