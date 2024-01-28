ТОП-6 компонентов в составе крема для лучшего увлажнения кожи

Кожа любого типа нуждается в уходе и увлажнении в любое время года. Одним из основных этапов ежедневного ухода за кожей является использование увлажняющего крема для лица. Beauty-эксперт в области эстетической косметологии Юлия Акмаева рассказала в беседе с "Дни.ру" на какие компоненты в составе крема стоит обратить внимание для поддержания оптимального уровня влаги в коже.
Верхние слои эпидермиса нуждаются в постоянном поддержании гидратации (увлажнения) на должном уровне, особенно в холодное время года или при сухом воздухе в помещении, что является частой проблемой в отопительный сезон.
Регулярное использование увлажняющего крема необходимо для красоты и здоровья кожи, а также это прекрасный помощник в решении таких проблем, как:
- Сухость;
- Шелушение;
- Морщины;
- Потеря упругости;
- Тусклый и неоднородный цвет лица;
- Воздействие вредных факторов окружающей среды;
- Акне;
- Пигментные пятна.
Для лучшего увлажнения кожи можно использовать:
- Компоненты натурального увлажняющего фактора – это мочевина, глицерин, аминокислоты, основной характеристикой которых, является продолжительное, но не очень интенсивное увлажнение.
- Полимерные вещества, такие как гиалуроновая кислота, коллаген, эластин, растительные протеины.
- Масла, животные жиры, которые создают влагоудерживающую защитную пленку на поверхностном слое эпидермиса.
- Липиды, церамиды, холестерин, ненасыщенные жирные кислоты, которые формируют естественный барьер от испарения влаги.
ТОП-6 компонентов в составе крема на которые стоит обратить внимание для решения проблем, связанных с недостатком уровня влаги в коже любого типа
Гиалуроновая кислота
Гиалуроновая кислота — это естественный компонент кожи, который помогает удерживать влагу в клетках организма, что помогает сохранять здоровье кожи. Гиалуроновая кислота проникает в глубокие слои эпидермиса, удерживая воду и увлажняя ее, сдерживая при этом процессы старения. Особой популярностью пользуется в косметологической и медицинской сферах, так как является водорастворимой и биосовместимой.
Глицерин
Глицерин обладает высокой способностью поглощать и удерживать влагу, которая содержится как в косметических средствах, так и в воздухе, проникая при этом в глубокие слои эпидермиса. Он также помогает защищать кожу от вредных факторов окружающей среды и солнечных лучей.
Коллаген
Коллаген – это основной строительный материал кожи. Он способствует удержанию влаги в клетках кожи, делая кожу более эластичной и упругой. Особенность этого компонента в том, что его молекулы довольно большого размера, поэтому увлажнение происходит только в верхних слоях эпидермиса. Крема, в составе которых содержится коллаген – это увлажняющее косметическое средство, но никак не восполняющее собственный коллаген в глубоких слоях кожи.
Молочная кислота
Молочная кислота – это альфа-гидрокислота, то есть органическая. Она является хорошим, но деликатным кератоликом, который помогает отшелушивать омертвевшие клетки кожи, улучшая при этом ее цвет. Молочная кислота также способствует удержанию влаги в коже, что делает ее более увлажненной и здоровой.
PHA-кислоты
PHA-кислоты – это полигидроксикислоты, которые можно использовать для сухой и чувствительной кожи. Они хорошо защищают кожу от вредных факторов окружающей среды, способствуют уменьшению пигментных пятен, разглаживают рельеф кожи, улучшая ее цвет, а также активизируют выработку коллагена и эластина, которые отвечают за эластичность и упругость кожи.
Растительные экстракты, водоросли.
Растительные экстракты и водоросли – это натуральные ингредиенты, которые содержат в себе большое количество антиоксидантов и питательных веществ. Они важны для защиты кожи от воздействия внешних факторов, ее увлажнения и здоровья. Например, азиатская центелла обладает противовоспалительными, ранозаживляющими и увлажняющими свойствами. Также к растительным экстрактам относятся: женьшень, алоэ вера, масло ши и многие другие
Все вышеупомянутые компоненты могут помочь в борьбе с сухостью, шелушением, пигментных пятнами, акне и другими проблемами. И независимо от того, какие увлажняющие компоненты в составе крема вы выберете, регулярный уход за кожей является ключом к ее здоровью и красоте. Но не стоит забывать о том, что каждый тип кожи уникален и может потребоваться индивидуальный подход и помощь специалиста.