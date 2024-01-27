Художник Лагута предлагает использовать временные татуировки ради эксперимента

Многие мечтают о татуировках, но не каждый решается их делать. Попробовать рисунок на своем теле можно при помощи временных татуировок.

Решиться на татуировку порой бывает очень сложно. К данному вопросу нужно подходить ответственно и осмысленно. Избавиться от сомнений и принять окончательное решение помогут переводные тату, которые сами исчезают с кожи через некоторое время. Художник и тату-мастер Яна Лагута рассказала "Дни.ру" об особенностях таких рисунков.

Что такое временная татуировка?

Временными (переводными) татуировками называются рисунки, которые держатся на коже в течение нескольких дней или недель. У них есть много разновидностей, но самыми простыми и популярными являются наклейки-стикеры. По принципу действия они похожи на переводные вкладыши из жевательных резинок, которые продавались в конце девяностых и начале нулевых годов. Чтобы нанести рисунок, достаточно приложить его к коже, смочить водой и дождаться высыхания.

Сейчас многие мастера делают свои собственные стикеры в виде переводных татуировок. Они держатся на теле до двух недель. Так, художник Яна Лагута предлагает использовать временные татуировки ради эксперимента.

Преимущества временных татуировок

1. Возможность избавиться от сомнений по поводу настоящей татуировки.

Часто случается, что человек хочет сделать настоящее тату, но не может решиться из-за сомнений. Он переживает, что в будущем ему надоест рисунок, татуировка не будет подходить к стилю одежды или выбранный участок тела окажется неудачным.

Многие из этих сомнений можно устранить с помощью временной татуировки. Благодаря ей вы увидите, как рисунок смотрится на том или ином месте, сможете оценить сочетание тату с гардеробом. Также можно наклеить один и тот же стикер на разные участки тела и понять, какое место комфортнее. Все это поможет вам принять максимально правильное решение по поводу настоящей татуировки.

2. Разнообразие переводных тату.

Ассортимент временных стикеров представлен множеством различных вариантов. Они бывают разноцветными и однотонными, мужскими и женскими, в виде надписей, художественных рисунков и т.д. Вы можете попробовать несколько наклеек, примерить стикеры от разных мастеров и определиться со стилем основной татуировки. Широкий и разнообразный выбор тату позволит найти то, что нравится вам больше всего.

3. Простота нанесения.

Временную татуировку можно легко и безболезненно нанести в домашних условиях всего за несколько минут. Сначала необходимо очистить и обезжирить кожу, продезинфицировать выбранный участок (например, протереть спиртовой салфеткой). Далее нужно снять со стикера защитную пленку и приложить его к коже изображением вниз. После этого следует намочить поверхность наклейки водой (для этого подойдет влажный ватный диск), слегка придавливая к коже. Затем требуется подождать 30 секунд, снять бумагу и дать татуировке высохнуть.

4. Легкость снятия.

Если стикер вам надоест, вы можете его удалить еще до того, как он исчезнет сам. Для этого стоит воспользоваться любым маслом, спиртовым косметическим средством или увлажняющим лосьоном.

5. Доступные цены.

Переводные стикеры стоят намного меньше настоящих татуировок, поэтому вы можете приобрести целый комплект наклеек и экспериментировать с ними без удара по кошельку.

Советы по использованию временных татуировок

Чтобы носить переводной стикер максимально долго и комфортно, придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Защищайте наклейку от механического и химического воздействия.

Избегайте трения с одеждой и аксессуарами, не намыливайте тату и не трите ее мочалкой, не делайте пилинг на участке с наклейкой, не смазывайте рисунок веществами на основе масла или спирта. Это поможет сохранить изображение на предельно возможный срок.

2. На время использования тату откажитесь от посещения бани и сауны.

В банях и саунах повышена влажность и температура воздуха. Эти условия негативно отражаются на сохранности рисунка и сокращают срок его «жизни».

3. Наносите татуировку на те участки тела, где рисунок продержится дольше.

Например, на кистях рук такие наклейки быстро стираются, поскольку мы постоянно моем их с мылом. Самыми подходящими местами являются спина, плечи и ноги.

Переводные стикеры – это хороший способ проверить, действительно ли вам нужна настоящая татуировка. Чтобы принять окончательное решение, стоит попробовать временные наклейки, тщательно взвесить все плюсы и минусы, а также проконсультироваться с мастером. Это позволит вам определиться с итоговым выбором.