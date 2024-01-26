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Раскрыт секрет сохранения красивой кожи и здоровых суставов

Раскрыт секрет сохранения красивой кожи и здоровых суставов
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Оказалось, что не все догадывались о пользе привычных продуктов. Они есть почти в каждом холодильнике.

После ряда исследований специалисты пришли к выводу, что борщ оказывает положительное влияние на организм. Главное, как сообщает телеканал "360", правильно приготовить суп. Особую ценность представляет мясной бульон, сваренный на косточке.

Во время варки из кости в воду попадают полезные для организма микроэлементы: коллаген, желатин, определенные аминокислоты. Все они благоприятно действуют на связки, сухожилия, суставы. При систематическом употреблении здоровый вид приобретает кожа, ногти и волосы.

В борще, кроме мяса и полезного бульона, содержится большое количество овощей. Капуста, морковь и свекла благоприятно действуют на микрофлору кишечника. Стабилизируется работа ЖКТ. Более того, любители борща выглядят чуть моложе своих сверстников, ведь ингредиенты любимого супа замедляют процессы старения.

Важно помнить, что борщ, как и любые другие супы с вареным картофелем и овощами следует с особой осторожностью есть людям с сахарным диабетом, панкреатитом и язвой.

26 января 2024, 07:12
Красивый мужчина. Фото: © Elena Sikorskaya\Global Look Press/ www.globallookpress.com
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