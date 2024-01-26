Как одеться на собеседование

Все мы знаем, что на собеседованиях нужно выглядеть хорошо, ведь, как ни крути, а "встречают по одежке". Но вот разобраться с тем, что именно значит это "хорошо" – задачка посложнее.



О том, как правильно одеться на собеседование, чтобы произвести приятное впечатление, расскажет Екатерина Стародубцева-Калачева, карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment.



Найдите референсы

Чтобы произвести на работодателя впечатление «своего» человека, нужно разобраться в том, как выглядят сотрудники компании. Ведь дресс-код может варьироваться в зависимости от сферы компании и специфики вакансии. К примеру, айтишники, как правило, ходят в джинсах и расслабленных футболках/худи. Поэтому надевать black tie на собеседование в айти структуру может быть не очень уместно.

Попробуйте поискать фото с мероприятий на сайте компаний и посмотреть как одеты сотрудники. Если таких не нашлось или оказалось мало, не бойтесь запрашивать у HR информацию о дресс-коде в компании.

Вечно актуальная база

Для деловых встреч есть негласный дресс-код «белый верх, черный низ». Но помимо этого сочетания есть множество других цветов, которые будут смотреться благородно и сдержанно: темно-серый, темной-синий, коричневый, бежевый, молочный, темно-красный. Лучше всего, если на одежде также не будет ярких принтов.

Если говорить о самой одежде, то лучше отдать предпочтение натуральным тканям, ведь они всегда смотрятся лучше. Например, водолазку или джемпер лучше выбрать из шерсти или кашемира. А юбка в пайетках, джинсы скинни и джемпер с рисунком пока пусть подождут вашего возвращения на полке.

Аксессуары

После того, как вы подобрали идеальный лук, займитесь деталями. Девушкам лучше выбрать минималистичные серьги, кольца и подвеску. Если одежда требует какого-то акцента, можно надеть небольшую брошь, которая дополнит ваш образ Мужчины также могут надеть часы и кольца, главное — не переборщить.

А еще не забудьте про парфюм, ведь запахи люди улавливают особенно хорошо. Выберите приятный аромат на каждый день и сделайте пару пшиков. Перебарщивать здесь тоже не следует, ведь рядом с вами могут оказаться аллергии или слишком чувствительные к запахам люди.

Не забывайте про себя

Если вы надели любимый зеленый джемпер и очки в необычной красной оправе – пусть так. Внешний вид на собеседовании, конечно, важен, но и против себя идти тоже не стоит.

Одежда – это лишь инструмент для того, чтобы показать свою индивидуальность. И если в красивом деловом костюме вы чувствуете себя некомфортно, то собеседник это обязательно заметит. Гармония внутреннего и внешнего – вот, что самое важное при подготовке к собеседованию.