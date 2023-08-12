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Пятница 11 августа

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Космонавт Артемьев назвал три условия для работы человека на Луне

Космонавт Артемьев назвал три условия для работы человека на Луне
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Достижения научно-технического прогресса позволяют достаточно быстро подготовить специалиста для полета на другую планету.

Межпланетная автоматическая станция "Луна-25" стартовала по направлению к лунной орбите. Ее запуск ознаменовал прорыв в развитии космонавтики после некоторого затишья. "Царьград" передает, что у главы "Роскосмоса" большие планы. По словам руководителя, через четыре года в путь отправится "Луна-26", а годом позднее — "Луна-27".

Для молодых и крепких людей, мечтающих покорять космические просторы, появляется все больше хороших новостей. Космонавт Олег Артемьев назвал три условия для работы человека на Луне. Об этом пишет RT. Во-первых, около пяти лет требуется заниматься подготовкой к полету. Во-вторых, нужно получить диплом геолога. В-третьих, надо обладать дополнительными знаниями в сфере вулканологии.

12 августа 2023, 00:04
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

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