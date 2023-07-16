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Воскресенье 16 июля

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Эксперт рассказал как выбрать мебель в квартиру с домашними животными

Эксперт рассказал как выбрать мебель в квартиру с домашними животными
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Строительный эксперт поделился интересными лайфхаками.

Владельцам домашних животных, особенно кошек и собак, может быть полезно знать, что выбор мебели с подходящей обивкой может существенно улучшить ее долговечность и сохранить презентабельный вид. Об этом изданию "360"рассказал строительный эксперт Федор Васильев.

Он рекомендует отдать предпочтение мебели с обивкой из бархата или натуральной кожи. Эти материалы не только выглядят элегантно, но и обладают повышенной прочностью. Если ваш питомец только появился в доме, можно заказать или сшить защитные чехлы из этих тканей. Они помогут защитить мебель от повреждений и сохранить ее в идеальном состоянии на протяжении длительного времени.

Кроме того, существуют и другие подходящие материалы для обивки мебели. Например, ткани с тефлоновой защитой и микрофибра также обладают повышенной стойкостью к повреждениям. Эти материалы можно обработать специальными водостойкими средствами, которые уменьшают впитываемость и предотвращают загрязнение мебели.

Важно отметить, что правильный выбор материала для обивки мебели поможет не только сохранить ее в идеальном состоянии, но и обеспечить комфорт и безопасность для ваших питомцев. Некоторые материалы могут вызывать аллергические реакции у животных или быть опасными для их здоровья. Поэтому перед покупкой мебели следует обратить внимание на состав и свойства материалов.

В заключение, выбор мебели с подходящей обивкой является важным аспектом для владельцев домашних животных. Бархат, натуральная кожа, ткани с тефлоновой защитой и микрофибра являются наиболее подходящими материалами, которые обладают повышенной прочностью и стойкостью к повреждениям. Не забывайте также использовать специальные средства для защиты мебели от загрязнений и воды. Это поможет сохранить вашу мебель в отличном состоянии на долгие годы.

16 июля 2023, 06:48

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