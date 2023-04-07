"Нет ничего хуже": повар назвал ошибки при варке макарон

Макароны готовить легко, но есть нюансы. Их должна знать каждая хозяйка.

Ароматные спагетти или причудливые рожки — каждый выбирает изделия на свой вкус. Главное, не испортить блюдо по досадной оплошности. Как готовить пасту правильно? Повар Максим Федоткин назвал главные ошибки при варке макарон.

"Нет ничего хуже переваренной пасты", — цитирует эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня". Перед приготовлением нужно свериться с инструкцией и поставить таймер.

Про спагетти история отдельная: повар уверяет, что ломать их не стоит. По его словам, в кастрюлю среднего размера длинные макароны прекрасно умещаются.

Плохая идея — лить в воду оливковое масло, гораздо рациональнее добавить его уже к готовому блюду. Не надо промывать макароны после варки, иначе они утратят вкусовые качества и будут хуже сочетаться с соусом для пасты.