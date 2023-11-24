Как исполнять желания: соблюдай всего 3 правила

Иногда для воплощения мечты в реальность требуется совсем чуть-чуть. раскрываем секрет исполнения желаний.

Человек способен на многое, в том числе и на исполнение своих мечтаний. Для этого, как оказалось, существует четкий алгоритм действий. О нем пишет Пятый канал. Можно долгие годы хотеть что-то получить или чего-то достичь, но в реальности ничего не получается. Для изменения ситуации рекомендуется:

Важно искренне желать, вкладывать всю душу в мечты. При этом не забывайте, что мечта не должна вредить другим людям, приносить неудобство или страх. Научитесь визуализировать свою мечту. еще лучше, если есть конкретный объект, который можно потрогать, почувствовать его запах. Разрешите себе осуществление мечты. Проработайте внутренние зажимы и снимите ограничения по типу "Я не достоин", "Я не смогу". если не можете справиться с ними самостоятельно, обратитесь к опытному психотерапевту.



Мечтайте, дерзайте, перестаньте бояться! У вас обязательно все получится!