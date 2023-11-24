Как исполнять желания: соблюдай всего 3 правила

Человек способен на многое, в том числе и на исполнение своих мечтаний. Для этого, как оказалось, существует четкий алгоритм действий. О нем пишет Пятый канал. Можно долгие годы хотеть что-то получить или чего-то достичь, но в реальности ничего не получается. Для изменения ситуации рекомендуется:
- Важно искренне желать, вкладывать всю душу в мечты. При этом не забывайте, что мечта не должна вредить другим людям, приносить неудобство или страх.
- Научитесь визуализировать свою мечту. еще лучше, если есть конкретный объект, который можно потрогать, почувствовать его запах.
- Разрешите себе осуществление мечты. Проработайте внутренние зажимы и снимите ограничения по типу "Я не достоин", "Я не смогу". если не можете справиться с ними самостоятельно, обратитесь к опытному психотерапевту.
Мечтайте, дерзайте, перестаньте бояться! У вас обязательно все получится!