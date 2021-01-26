5 простых способов укрепить иммунитет

8 часов сна
Великие люди мало спят? Великое заблуждение! Эйнштейн отдавал сну 10-12 часов в день, а Бальзак ложился в постель в 5 вечера, чтобы творить в ночной тишине. Если вы плохо засыпаете, заведите свой вечерний ритуал: отложите телефон, приглушите свет, не торопясь заварите чашечку успокаивающего чая, например, "Спокойствие Баланс" и настройтесь на покой. Вы сразу почувствуете, как благотворно влияют на разум и тело травы и ягоды: мята, душица, мелисса, шиповник и другие.
Травы вместо кофеина
Пьешь-пьешь кофе, но бодрости нет. Знакомо? Наше тело быстро привыкает к натуральным стимуляторам, и в один момент знакомые схемы не срабатывают. Чтобы взбодриться утром, попробуйте заменить кофе на бодрящий чай. Например, "Иммунитет Сила", у него терпкий вкус и мощный состав. Чай насытит тело витамином С, который работает как иммуномодулятор и противодействует простуде.
Натуральные витамины
Увы, витаминные комплексы не панацея! И прежде, чем их покупать, проконсультируйтесь с врачом. Есть и натуральные способы поддержать высокий уровень энергии в теле. Кроме овощей и фруктов, добавьте в рацион чай "Заряд Витаминов". Он бережно насыщает организм витаминами и микроэлементами, повышая умственную и физическую работоспособность.
Детокс
Очищение организма от токсинов подразумевает временную аскезу – отказ от жирного, сладкого, алкоголя. Помогите пищеварительной системе настроиться на нужный лад с помощью чая "Детокс Молодость". Он выводит токсины и шлаки, снижает уровень холестерина, растворяет избытки жиров и тормозит процессы старения. Можно пить в любое время дня.
10 000 шагов в день
Помните, как в детстве сладко спалось после вечерней прогулки? Почему бы не вернуться к давней традиции и не устроить променад перед сном? Ходьба – тоже физическое упражнение, а спорт мобилизует защитные механизмы организма, дарит бодрость, энергию и здоровый цвет лица. Заварите для прогулки чай "Имбирная Энергия" с медом и лимоном. Согревающий напиток сначала бодрит, потом расслабляет, улучшает обмен веществ, защищает от простуд, наполняет энергией.
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