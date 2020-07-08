Деликатесное меню: 5 рецептов блюд из мидий

Сложно ли приготовить настоящее деликатесное блюдо? Вовсе нет. Если хотите побаловать семью или компанию друзей – дома и на даче, обратите внимание на мидии.

Необычными рецептами с "Дни.ру" поделилась директор интернет-магазина морепродуктов Fishcrab24 Елена Прохорова.

Мидии на створках

Пикантное блюдо с запоминающимся вкусом, на приготовление которого потребуется совсем немного времени.

Ингредиенты на 6 порций:

500 граммов мидий Киви на полуракушках

100 граммов твердого сыра

2 ст. ложки майонеза

1 ст. ложки сметаны

1 ст. ложка соуса терияки

2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Мидии вынуть из ракушек и разрезать на 3-4 части. Ту часть, которая осталась на ракушках в виде пенька – удалить и выбросить.

Сыр натереть на терке. Чеснок измельчить. Смешать все ингредиенты в чашке.

На решетку выложить полуракушки и ложкой наполнить каждую начинкой. Запекать в духовке, разогретой до 220 градусов, на режиме "гриль" 15-17 минут.

Подавать сразу же.

Время готовки: 30 минут

Мидии с овощами

Оригинальное, яркое блюдо с нежным вкусом, которое украсит любое праздничное застолье.

Ингредиенты на 4 порции:

500 граммов мидий

1 небольшой цуккини

1 морковь

2-3 зубчика чеснока

6-7 веточек кориандра или петрушки

4 ст. ложки растительного масла

Соль

Способ приготовления:

Мидии отделить от раковин, разрезать каждую на 3-4 части.

Цуккини нашинковать кубиками, морковь кружочками. Чеснок и зелень измельчить. Разогреть в сковороде растительное масло, посолить и обжарить овощи в течение 3 минут. Добавить мидии и готовить еще 3 минуты. Положить кориандр и чеснок и через 1 минуту снять с огня.

Подавать горячим.

Время готовки: 25 минут

Мидии в соевом соусе

Это блюдо отличается тонким вкусом и очень красиво выглядит в подаче. Оно не оставит равнодушным даже истинных гурманов!

Ингредиенты на 4 порции:

500 граммов мидий

2 зубчика чеснока

2 ст. ложки оливкового масла

2 ст. ложки соевого соуса

Щепотка черного перца

Способ приготовления:

Мидии отделить от створок, разрезать на 3-4 части.

Чеснок нашинковать тонкими дольками и обжарить до золотистого цвета на разогретом оливковом масле. Вынуть из сковороды, положить туда мидии и жарить до полного испарения жидкости. Влить соевый соус, добавить черный перец и готовить еще 2-3 минуты.

Подавать немедленно.

Время готовки: 25 минут

Салат с мидиями и картофелем

Этот салат можно подавать как теплым, так и охлажденным. Его вкус порадует всех любителей морепродуктов!

Ингредиенты на 4 порции:

400 граммов мяса мидий

2 картофелины

2 вида листового салата

3-4 веточки мяты

Для заправки:

2 ст. ложки меда

1 ст. ложка лимонного сока

1 ст. ложка бальзамического уксуса

4-5 ст. ложек оливкового масла

Способ приготовления:

Мидии отварить в подсоленной воле до готовности, 7-10 минут. Если мидии варено-мороженые, то предварительно разморозить.

Картофель порезать дольками, отварить в подсоленной воде до состояния мягкости, но он не должен разваливаться.

Руками порвать салат на кусочки, удобные для употребления, выложить на блюдо. Сверху выложить картофель и мидии, украсить листиками мяты.

Для приготовления заправки смешать и взбить мед, лимонный сок, бальзамический уксус и оливковое масло до получения гладкого соуса.

Время готовки: 25 минут

Крем-суп с мидиями

Изысканный, ароматный и очень сытный суп ресторанного уровня.

Ингредиенты на 4 порции:

400 граммов мяса мидий

1 литр подсоленного рыбного или креветочного бульона

3 картофелины

1 крупная морковь

1 стебель лука-порея

1 стебель сельдерея

1 пучок петрушки

3-4 лавровых листа

Растительное масло

Способ приготовления:

Мясо мидий разморозить и отварить в подсоленной воде 7-10 минут (варено-мороженые просто разморозить).

Порезать морковь, сельдерей, лук-порей и обжарить на растительном масле до готовности.

Картофель порезать и вместе с жареными овощами отварить в рыбном бульоне около 20 минут. За 10 минут до готовности добавить лавровый лист.

Блендером пюрировать суп. Добавить мидии и мелко нарезанную петрушку. Подавать горячим.

Время готовки: 50 минут