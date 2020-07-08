Деликатесное меню: 5 рецептов блюд из мидий

Необычными рецептами с "Дни.ру" поделилась директор интернет-магазина морепродуктов Fishcrab24 Елена Прохорова.
Мидии на створках
Пикантное блюдо с запоминающимся вкусом, на приготовление которого потребуется совсем немного времени.
Ингредиенты на 6 порций:
- 500 граммов мидий Киви на полуракушках
- 100 граммов твердого сыра
- 2 ст. ложки майонеза
- 1 ст. ложки сметаны
- 1 ст. ложка соуса терияки
- 2 зубчика чеснока
Способ приготовления:
Мидии вынуть из ракушек и разрезать на 3-4 части. Ту часть, которая осталась на ракушках в виде пенька – удалить и выбросить.
Сыр натереть на терке. Чеснок измельчить. Смешать все ингредиенты в чашке.
На решетку выложить полуракушки и ложкой наполнить каждую начинкой. Запекать в духовке, разогретой до 220 градусов, на режиме "гриль" 15-17 минут.
Подавать сразу же.
Время готовки: 30 минут
Мидии с овощами
Оригинальное, яркое блюдо с нежным вкусом, которое украсит любое праздничное застолье.
Ингредиенты на 4 порции:
- 500 граммов мидий
- 1 небольшой цуккини
- 1 морковь
- 2-3 зубчика чеснока
- 6-7 веточек кориандра или петрушки
- 4 ст. ложки растительного масла
- Соль
Способ приготовления:
Мидии отделить от раковин, разрезать каждую на 3-4 части.
Цуккини нашинковать кубиками, морковь кружочками. Чеснок и зелень измельчить. Разогреть в сковороде растительное масло, посолить и обжарить овощи в течение 3 минут. Добавить мидии и готовить еще 3 минуты. Положить кориандр и чеснок и через 1 минуту снять с огня.
Подавать горячим.
Время готовки: 25 минут
Мидии в соевом соусе
Это блюдо отличается тонким вкусом и очень красиво выглядит в подаче. Оно не оставит равнодушным даже истинных гурманов!
Ингредиенты на 4 порции:
- 500 граммов мидий
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. ложки оливкового масла
- 2 ст. ложки соевого соуса
- Щепотка черного перца
Способ приготовления:
Мидии отделить от створок, разрезать на 3-4 части.
Чеснок нашинковать тонкими дольками и обжарить до золотистого цвета на разогретом оливковом масле. Вынуть из сковороды, положить туда мидии и жарить до полного испарения жидкости. Влить соевый соус, добавить черный перец и готовить еще 2-3 минуты.
Подавать немедленно.
Время готовки: 25 минут
Салат с мидиями и картофелем
Этот салат можно подавать как теплым, так и охлажденным. Его вкус порадует всех любителей морепродуктов!
Ингредиенты на 4 порции:
400 граммов мяса мидий
2 картофелины
2 вида листового салата
3-4 веточки мяты
Для заправки:
2 ст. ложки меда
1 ст. ложка лимонного сока
1 ст. ложка бальзамического уксуса
4-5 ст. ложек оливкового масла
Способ приготовления:
Мидии отварить в подсоленной воле до готовности, 7-10 минут. Если мидии варено-мороженые, то предварительно разморозить.
Картофель порезать дольками, отварить в подсоленной воде до состояния мягкости, но он не должен разваливаться.
Руками порвать салат на кусочки, удобные для употребления, выложить на блюдо. Сверху выложить картофель и мидии, украсить листиками мяты.
Для приготовления заправки смешать и взбить мед, лимонный сок, бальзамический уксус и оливковое масло до получения гладкого соуса.
Время готовки: 25 минут
Крем-суп с мидиями
Изысканный, ароматный и очень сытный суп ресторанного уровня.
Ингредиенты на 4 порции:
- 400 граммов мяса мидий
- 1 литр подсоленного рыбного или креветочного бульона
- 3 картофелины
- 1 крупная морковь
- 1 стебель лука-порея
- 1 стебель сельдерея
- 1 пучок петрушки
- 3-4 лавровых листа
- Растительное масло
Способ приготовления:
Мясо мидий разморозить и отварить в подсоленной воде 7-10 минут (варено-мороженые просто разморозить).
Порезать морковь, сельдерей, лук-порей и обжарить на растительном масле до готовности.
Картофель порезать и вместе с жареными овощами отварить в рыбном бульоне около 20 минут. За 10 минут до готовности добавить лавровый лист.
Блендером пюрировать суп. Добавить мидии и мелко нарезанную петрушку. Подавать горячим.
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