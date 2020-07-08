Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Среда
8 июля
Лента новостей
18:47
"Там и оставайся": Ксению Собчак отправили в гроб
18:47
Звезда сериала "Деффчонки" впервые стала мамой
18:17
"Я боялась не оргий и пьянок": почему Лолита запретила дочери ехать на дачу с подружками
18:17
Тимошенко завила об обмане на президентских выборах в Украине
18:15
В Подмосковье подросток неудачно прыгнул в воду и сломал шею
18:01
Сын подал в суд на "отравителей" Алибасова
17:52
"Она создавала праздник": мать поведала о характере Жанны Фриске
17:49
Деликатесное меню: 5 рецептов блюд из мидий
17:15
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года
17:15
Ефремова могут выпустить из-под стражи прямо в зале суда
17:12
Филиппа Киркорова поймали на краже в сингапурском аэропорту
17:11
По стопам Волочковой: полицейские задержали плюнувшего на карантин Джигурду
17:11
Эксперт высказался о нападках Украины на Россию: Ждет судьба Грузии
16:59
"Простила ли я? Нет": Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с Джиганом
16:43
Появилась информация о возможном открытии кинотеатров в Москве с 1 августа
16:42
Звезда "Дома-2" Суханова показала фото новорожденной дочери
16:35
Орлова почтила память Фриске в день ее рождения
16:34
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
16:20
"В тяжелом состоянии": устроивший смертельное ДТП Ефремов потерял голос
16:10
"Достала развеселая семейка": Мария Шукшина ушла с головой в религию
16:10
Обнаженная Анна Нетребко прикрылась одними лишь цветами
16:08
Экологи, ученые и специалисты поставили точку в вопросе ОГФУ
15:48
Авербух-старший благословил сына на роман с молоденькой актрисой
15:39
Победили рак: Сенчукова и Рыбин шокировали поклонников
15:39
Дмитрий Певцов почтил память погибшего сына
15:34
В Москве девушка дала отпор грабителю стаканчиком с кофе
15:32
Врач рассказала о влиянии коронавируса на память
15:27
Дума приняла законопроекты по поддержке экономики и туризма
15:08
Роскошная леди: младшая дочь стала копией Хворостовского
15:02
Вдовец Глаголевой задолжал коллеге более 50 миллионов
15:00
Сверкнувший кольцом Киркоров объявил о пополнении
14:40
"Это второе дыхание": Татьяна Арнтгольц совсем скоро выйдет замуж
14:35
В Думе подготовят обзор по не выполненным в срок поручениям президента
14:30
В воды Дании вошла способная построить "Северный поток – 2" баржа
14:26
"Ужас": заросшего Добронравова перестали узнавать
14:06
Катерина Шпица воссоединилась с бывшем мужем ради сына
13:55
Фриске перед смертью не хотела видеться с Шепелевым
13:54
Брухунова после угроз ответила на вопрос о ребенке от престарелого Петросяна
13:41
Иван Телегин прячет баснословные деньги от Пелагеи
13:22
Стало известно о состоянии попавшей в страшную аварию киргизской звезды
13:16
В ЯНАО нашли мертвой двухлетнюю девочку
13:14
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
13:07
Настя Ивлеева устроила стрельбу на семейном празднике
12:41
"Навсегда в наших сердцах": Жасмин рассказала о смерти близкого
12:41
Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
12:39
Нежное видео с красавицей-дочкой Марины Зудиной попало в Сеть
12:32
Цымбалюк-Романовская объяснила отказ Джигарханяна от похорон
12:22
Российских чиновников будут штрафовать за хамство
12:06
Обрушение стены жилого дома под Москвой попало на видео
11:45
Бушующая пандемия: в России за сутки коронавирус сразил 6 562 человека
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии
Цымбалюк-Романовская назвала главного "заказчика" смертей Норкиной и Заграевского
Ксению Собчак поймали на глупой ошибке
Собчак задержали в центре Москвы во время съемок
"Достала развеселая семейка": Мария Шукшина ушла с головой в религию
Проверить на вменяемость: бывшую жену Ромы Жукова направят на психиатрическую экспертизу
Lifestyle
Деликатесное меню: 5 рецептов блюд из мидий

Деликатесное меню: 5 рецептов блюд из мидий

Фото: pixabay.com
Сложно ли приготовить настоящее деликатесное блюдо? Вовсе нет. Если хотите побаловать семью или компанию друзей – дома и на даче, обратите внимание на мидии.
прочитано 172 раза

Необычными рецептами с "Дни.ру" поделилась директор интернет-магазина морепродуктов Fishcrab24 Елена Прохорова.

Мидии на створках

Пикантное блюдо с запоминающимся вкусом, на приготовление которого потребуется совсем немного времени.

Ингредиенты на 6 порций:

  • 500 граммов мидий Киви на полуракушках
  • 100 граммов твердого сыра
  • 2 ст. ложки майонеза
  • 1 ст. ложки сметаны
  • 1 ст. ложка соуса терияки
  • 2 зубчика чеснока

Кадр youtube.com

Способ приготовления:

Мидии вынуть из ракушек и разрезать на 3-4 части. Ту часть, которая осталась на ракушках в виде пенька – удалить и выбросить.

Сыр натереть на терке. Чеснок измельчить. Смешать все ингредиенты в чашке.

На решетку выложить полуракушки и ложкой наполнить каждую начинкой. Запекать в духовке, разогретой до 220 градусов, на режиме "гриль" 15-17 минут.

Подавать сразу же.

Время готовки: 30 минут

Мидии с овощами

Оригинальное, яркое блюдо с нежным вкусом, которое украсит любое праздничное застолье.

Ингредиенты на 4 порции:

  • 500 граммов мидий
  • 1 небольшой цуккини
  • 1 морковь
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 6-7 веточек кориандра или петрушки
  • 4 ст. ложки растительного масла
  • Соль

Способ приготовления:

Мидии отделить от раковин, разрезать каждую на 3-4 части.

Цуккини нашинковать кубиками, морковь кружочками. Чеснок и зелень измельчить. Разогреть в сковороде растительное масло, посолить и обжарить овощи в течение 3 минут. Добавить мидии и готовить еще 3 минуты. Положить кориандр и чеснок и через 1 минуту снять с огня.

Подавать горячим.

Время готовки: 25 минут

Мидии в соевом соусе

Это блюдо отличается тонким вкусом и очень красиво выглядит в подаче. Оно не оставит равнодушным даже истинных гурманов!

Ингредиенты на 4 порции:

  • 500 граммов мидий
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • 2 ст. ложки соевого соуса
  • Щепотка черного перца

Кадр youtube.com

Способ приготовления:

Мидии отделить от створок, разрезать на 3-4 части.

Чеснок нашинковать тонкими дольками и обжарить до золотистого цвета на разогретом оливковом масле. Вынуть из сковороды, положить туда мидии и жарить до полного испарения жидкости. Влить соевый соус, добавить черный перец и готовить еще 2-3 минуты.

Подавать немедленно.

Время готовки: 25 минут

Салат с мидиями и картофелем

Этот салат можно подавать как теплым, так и охлажденным. Его вкус порадует всех любителей морепродуктов!

Ингредиенты на 4 порции:

400 граммов мяса мидий

2 картофелины

2 вида листового салата

3-4 веточки мяты

Для заправки:

2 ст. ложки меда

1 ст. ложка лимонного сока

1 ст. ложка бальзамического уксуса

4-5 ст. ложек оливкового масла

Способ приготовления:

Мидии отварить в подсоленной воле до готовности, 7-10 минут. Если мидии варено-мороженые, то предварительно разморозить.

Картофель порезать дольками, отварить в подсоленной воде до состояния мягкости, но он не должен разваливаться.

Руками порвать салат на кусочки, удобные для употребления, выложить на блюдо. Сверху выложить картофель и мидии, украсить листиками мяты.

Для приготовления заправки смешать и взбить мед, лимонный сок, бальзамический уксус и оливковое масло до получения гладкого соуса.

Время готовки: 25 минут

Крем-суп с мидиями

Изысканный, ароматный и очень сытный суп ресторанного уровня.

Ингредиенты на 4 порции:

  • 400 граммов мяса мидий
  • 1 литр подсоленного рыбного или креветочного бульона
  • 3 картофелины
  • 1 крупная морковь
  • 1 стебель лука-порея
  • 1 стебель сельдерея
  • 1 пучок петрушки
  • 3-4 лавровых листа
  • Растительное масло

Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Способ приготовления:

Мясо мидий разморозить и отварить в подсоленной воде 7-10 минут (варено-мороженые просто разморозить).

Порезать морковь, сельдерей, лук-порей и обжарить на растительном масле до готовности.

Картофель порезать и вместе с жареными овощами отварить в рыбном бульоне около 20 минут. За 10 минут до готовности добавить лавровый лист.

Блендером пюрировать суп. Добавить мидии и мелко нарезанную петрушку. Подавать горячим.

Время готовки: 50 минут

8 июля 2020, 17:49

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Захарова заявила о разрушении понятий свободы слова и СМИ в США
Скандал с Порошенко: экс-президента обвинили в поздравлении Путина с Днем России
Порошенко рассказал об оказавшейся на грани катастрофы армии Украины
Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии

Шоу-бизнес

"Я боялась не оргий и пьянок": почему Лолита запретила дочери ехать на дачу с подружками
Сын подал в суд на "отравителей" Алибасова
"Она создавала праздник": мать поведала о характере Жанны Фриске
Ефремова могут выпустить из-под стражи прямо в зале суда

Проишествия

Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская объяснила отказ Джигарханяна от похорон

Пианистка поделилась откровениями
Шоу-бизнес

"Навсегда в наших сердцах": Жасмин рассказала о смерти близкого

В семью артистки пришла беда
Шоу-бизнес

"Ужас": заросшего Добронравова перестали узнавать

Актер отрастил бороду
Шоу-бизнес

Иван Телегин прячет баснословные деньги от Пелагеи

Развод принимает скандальный оборот

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года
Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+