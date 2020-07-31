Рецепт: холодный суп с ростбифом на кефире

Ингредиенты
Свежий огурец – 30 граммов
Редис – 20 граммов
Яйцо куриное – 1 штука
Мини картофель -30 граммов
Ростбиф – 30 граммов
Зелень свежая петрушка – по вкусу
Кефир 1% – 230 граммов
Паприка сладкая – 1 грамм
Сметана 20% – 50 граммов
Способ приготовления
Шаг 1
Ростбиф (говядину) зачистить, поместить в соленый раствор (на 1 литр воды 40 граммов соли) и протомить при низкой температуре 60 градусов в течение 50 минут.
Шаг 2
Обжарить мясо на углях со всех сторон и после нарезать соломкой.
Шаг 3
Огурец, редис нарезать тонкой соломкой, молодой картофель отварить до готовности в мундире, нарезать на небольшие дольки.
Шаг 4
Яйцо куриное отварить и натереть на крупной терке. Кефир охладить и добавить по вкусу соль и сахар.
Шаг 5
Свежую зелень (петрушка и укроп) нарвать на листики.
Шаг 6
Все ингредиенты выложить в глубокую тарелку, украсить зеленью, заправить кефиром и посыпать паприкой.
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