Рецепт гречотто с миксом разных грибов

Ингредиенты:
Гречка – 200 граммов
Грибной бульон – 50 граммов
Грибы шиитаке – 40 граммов
Грибы шимиджи – 40 граммов
Грибы белые – 40 граммов
Репчатый лук – 15 граммов
Морковь – 15 граммов
Фруктоза
Сливочное масло
Вино – 10 граммов
Пармезан – 15 граммов
Соевая сметана – 10 граммов
Пудра из гречки
Попкорн из гречки
Трюфельное масло
Листья сельдерея
Способ приготовления
Шаг 1
Гречку слегка обжаривается с морковью, луком и грибами.
Шаг 2
Затем эти ингредиенты выпарить в грибном бульоне с добавлением вина, сливочного масла, соевой сметаны и фруктозы.
Шаг 3
При подаче сверху натереть сыр пармезан, посыпать пудрой, сделанной из гречки и украсить попкорном из гречки.
Шаг 4
Полить готовое блюдо трюфельным маслом. Украсить листьями сельдерея.
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