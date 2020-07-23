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Lifestyle
Луч света: новый ресторан Ray открылся назло кризису

Луч света: новый ресторан Ray открылся назло кризису

Фото: пресс-служба
Пандемия прошлась тяжелым катком по всему столичному общепиту. После снятия ограничений далеко не все рестораны смогли вернуться к работе. Одни закрылись навсегда, другие серьезно ужались по площадям и персоналу. А многие вдобавок были вынуждены существенно скорректировать меню – в пользу более демократичных и бюджетных форматов.
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Тем не менее, даже в нынешних непростых условиях в Москве открываются новые заведения, способные вернуть столичным фуди живой интерес к гастрономической жизни мегаполиса.

Один из таких проектов появился на Неглинной. Конечно, Ray был задуман еще до введения режима самоизоляции, но по понятным причинам запустился только в середине июля. Речь идет о коллаборации известных столичных рестораторов братьев Васильчуков, с одной стороны, и владельцев крупнейшей виноторговой компании страны Simple – с другой.

Фото: пресс-служба

Заведение позиционируется как экспериментальный гастробар, хотя размерами, да и концепцией меню, все-таки больше напоминает ресторан. На кухне трудится Александр Райлян, в 2018 году признанный лучшим молодым поваром России. Собственно, с гастрономической точки зрения это его самостоятельный авторский проект, на что указывает в том числе и название – производное от фамилии шефа. Надо признать, что такое решение в любом случае налагает особую ответственность на всех участников.

Фото: пресс-служба

Меню получилось подчеркнуто космополитичным. Крепкая европейская, преимущественно французская, основа, энергично дополнена различными паназиатскими мотивами. Например, популярный нынче капустный стейк здесь подают с мисо-соусом и приправленным юдзу кунжутом. Куриный бульон готовят как для рамена – несколько часов, заправляют мисо и сервируют с запеченным брокколи. Жареную, но предварительно освобожденную от костей, перепелку сопровождают грибы с изюмом. А стриплойн сервируют с кремом из пастернака.

Фото: пресс-служба

Меню демонстрирует склонность шефа к экспериментам, равно в подборе ингредиентов и в общей концепции блюда. В Ray найдется, например, хот-дог с крабом. Булочка-бриош сделана из воздушного теста, замешанного на муке с каштанами. А краб абсолютно паназиатский – с юдзу, авокадо, специями, лаймом и ложкой красной икры. Начинки много. Еще одна достойная внимания конструкция – буррата с кофейной пастой и черносмородиновым вареньем. Ингредиенты можно сочетать в любой последовательности, каждый раз добиваясь новых оттенков вкуса.

Фото: пресс-служба

Десертное меню совсем короткое. Брауни из фиников с ванильным мороженым и мисо карамелью добротен и основателен. Кокосовый мусс с фисташками, фисташковым же мороженым и белым бальзамиком, напротив, на удивление деликатен и нежен. А маршмелоу из черной смородины с солодом, "землей" из песочного теста и ложкой смородинового джема своим выраженным ягодным вкусом напоминает, что на дворе все еще лето.

Средний счет – до 2000 рублей.

Автор: 23 июля 2020, 11:15

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